影／直擊！北京最新疫情　1人確診牽連「1萬人社區封閉」快遞堆滿地

記者任以芳／北京報導

大陸南京市、張家界疫情陸續蔓延各地，北京全面升級疫情防控政策，針對確診者接觸史，採取少數部分地區封閉式管理。《ETtoday新聞雲》記者今(4日)實地直擊海澱區一處大型社區，因為新發現1名確診者，萬人社區立刻封閉。門口拉起封鎖線，十多名公安、醫護員派駐現場，預計兩天之內協助1萬多名住戶核酸檢測，這也是北京今年以來「最大規模部分區域」封鎖防疫。

大陸疫情截至今（4日）最新報告，已經有31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例96例，其中本土病例有71例。其中，受到張家界疫情影響，北京防疫政策全面升級，大多數區域疫情正常。目前，受影響較大的房山區部分地方有9500多人封閉管理；海淀區一處萬人社區封閉，全員核酸檢測，截至目前採集樣本4500例。

▼北京海淀區新發現一名確診者，這處「1萬多人社區」封閉管理。（圖／記者任以芳攝）

▲北京海淀區這處社區人員14天隔離「只進不出」。（圖／記者任以芳攝）

由於，北京最新確診者就是居住在海澱區，該名人員於7月25日從長沙南站乘坐高鐵G486返京，一星期後出現發燒症狀，篩檢後確認感染新冠病毒，確診者居住社區立刻從2日全面封鎖，所有人員「只進不出」。

《ETtoday新聞雲》記者直擊被封閉的社區周邊區域，立刻感受大門口嚴肅氣氛，數十名公安在周邊嚴守，樓下設置臨時防疫救災帳篷，兩台救護車待命，還有多名醫護員在現場幫住戶進行核酸檢測。

▲北京海淀區這處萬人社區封閉管理。（圖／記者任以芳攝）

海淀區這處被封鎖大型社區也是今年北京防疫以來，封鎖區域最廣的一次，超過一萬多人受影響，封控區域內所有單位和公共場所全部關停，人員只進不出。

記者也發現就連附近社區也採取「半封閉」管理，只有居民可以憑證出入，所有外送員不能進入社區，上百件快遞貨物直接「攤堆」在門口，住戶只能隔著圍欄，請社區管理員代拿快遞。

▼附近社區採取「半封閉管理」，快遞堆滿地。（圖／記者任以芳攝）

▲北京施打疫苗人潮再現。（圖／受訪者提供）

7月初，大陸疫情屬於穩定狀態，北京疫苗施打點不用排隊，隨到隨打。《ETtoday新聞雲》記者觀察近日北京又開始湧施打疫苗人潮，不少大、小接種站出現排隊情況，還得先預約，補打第二針疫苗的民眾視情況優先施打。

接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的吳先生家住東城區，上個月他剛打完第一針。吳先生說，「我差點打不到第二針，家裡附近的接種站每天下午只有180名額，從1日開始，上午九點到十二點給學生施打，下午兩點到四點開放一般民眾。」

由於大陸各地疫情升溫，長期「抗疫戰線」又開始。明年即將舉行冬奧的北京也相當重視，從1日率先宣布所有人員盡量不要出京、不要到中高風險區或出國，必須出京者須持健康「綠碼」和48小時內核酸檢測陰性證明，確保疫情可控穩定。

▼北京部分疫苗接種站出現人潮，從1日起又採取預約制。（圖／記者任以芳攝）