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大陸 大陸焦點 特派現場

北京新南園26人確診　5千人集體轉運隔離

▲▼ 北京新南園社區近五千人轉運去飯店隔離 。（圖／翻攝 中國網直播）

▲▼北京新南園社區近五千人轉運去飯店隔離 。（圖／翻攝 中國網直播）

記者任以芳／綜合報導

北京疫情持續升溫，截至5月21日15時至22日15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者94例。另外，北京朝陽區的新南園社區已經被列為管制區，近5000人已封控多日，前天開始大規模移轉，原因是又查出26人確診，導致整座社區集體轉運集中隔離。

北京市今最新疫情數據顯示，截至5月21日15時至22日15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者94例（感染者1538至1631），總共遍佈八個區。其中，重型1例，普通型14例，輕型66例，無症狀感染者13例；管控人員77例，社會面篩查17例。

▲▼ 北京新南園社區近五千人轉運去飯店隔離 。（圖／翻攝 中國網直播）

▲近五千人穿防護服登記去指定酒店隔離 。（圖／翻攝 百家號／北京商報）

另外，北京朝陽區的社區南新園昨起大規模集體轉移隔離，從陸媒發出照片觀察，民眾推著行李被轉移時，保護非常謹慎，所有人穿戴隔離防護衣，包得十分密實。

據了解，該社區近5千人，自5月12日划為封控區，之後陸續出現26例新冠確診病例，分布在8個樓。為了讓居民的生活盡快回歸正常，經過疾控專家研判，對居民進行7天集中隔離觀察

北京疫情防控指揮部醫療保障組負責人郭向暉介紹，「本次疫情傳播速度快，隱匿性強。根據政策，每出現一例新冠核酸檢測陽性者，小區的封控時間就要重新計算，持續延長。」

北京朝陽南新園小區居民從20日陸續轉運，預計共有4979名居民要進行集中隔離，共有7支團隊210名工作人員進駐小區，逐家逐戶，協助溝通。至於家中有寵物居民，安排送往暫時中繼站照顧。

朝陽區也啓動57家酒店的4千多間客房接居民，提供N95等設備，對有特殊疾病的人群安排特殊轉運，配有專業醫療團隊提供必要的醫療和生活保障。

不過，住在其他「封控區」北京市民都十分擔憂，萬一自己社區確診人數太多，會不會也被拉出去外面酒店隔離一週。目前北京疫情確實還沒看到拐點，防疫手段也越來越嚴格。北京官方也強調不會朝向封城方向，但必要篩檢一定得進行下去。

▼ 安排大巴車載送居民去酒店隔離。（圖／翻攝 中國網直播）

▲▼ 北京新南園社區近五千人轉運去飯店隔離 。（圖／翻攝 中國網直播）

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