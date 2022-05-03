核酸檢測降價至16元　北京12區今起「三天三輪大普篩」

記者任以芳／綜合報導

北京市進入關鍵首都保衛戰，宣布從今（3日）起，北京市今起東城、西城、朝陽、海澱等12區將連續三天開展三輪區域核酸篩查。根據最新疫情形勢，本市又有3個地區升級為高風險地區，截至目前共有10個高風險地區、26個中風險地區。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作新聞發言人李昂指出，北京疫情防控仍處於關鍵階段，為快速阻斷病毒傳播，遏制疫情擴散蔓延，根據市疫情防控工作領導小組部署，定於5月3日、4日、5日，除5個生態涵養區外的平原地區，包括東城、西城、朝陽、海澱、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區12區，連續開展三輪區域核酸篩查。

▲北京疫情。（圖／路透社）

大規模篩檢涉上百萬人，北京也宣布新冠病毒核酸單樣本檢測價格由每次24.9元降低至19.7元（單位：人民幣，同下），混合檢測價格同步由每樣本5.9元降低至3.4元，單樣和混檢的費用換算大約是台幣112元到16元左右。

上述價格作為政府與檢測機構間的結算標準使用，對單純進行核酸檢測的，醫療機構不得收取門診醫事服務費。北京也在地鐵出口，熱鬧密集住宅區增設不少臨時核酸檢測站點，分散過多排隊人潮。

據了解，北京5月2日0時至24時，北京新增51例本土確診病例（含2例4月29日、1例5月1日診斷的無症狀感染者轉確診病例，確診病例1至30昨日已通報）和11例無症狀感染者（無症狀感染者1至8昨日已通報），無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。治癒出院5例。