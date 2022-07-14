女童「坐機車上等」遭撞死！寄養媽媽亂停車害命　賠78萬換緩刑

▲一名寄養媽媽騎機車載女童出門，停車後留女童坐在機車上等待，自行去買東西，結果女童被經過的貨車撞死。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄鳳山一名寄養媽媽騎機車載女童出門，把機車停在自強一路路口後，讓女童坐在機車上等候，就自行離開購物，想不到一輛貨車正巧經過，將女童連車撞倒在地，導致女童氣血胸等傷害，送醫不治死亡，後經女童生母提告，寄養媽媽賠償70萬給生母、8萬給生父，此案上訴到高雄高分院，法官依過失致死罪，處寄養媽媽5月徒刑，可緩刑2年，司機也被判8月徒刑，全案還可上訴。

據了解，該名過世的女童父母並未結婚，因父母感情破裂，女童在7歲時前往高雄與生父同住，卻受到父親和繼母凌虐，被社工帶去寄養家庭安置，因生母也另組新家庭，還未能及時安排帶孩子回家，女童就發生車禍離世，父母一度為了200萬保險金，再次撕破臉。

判決書指出，陳姓寄養媽媽在前年6月13日晚間9時許載9歲寄養女童出門，把機車停在自強一路與南光街路口後，讓女童坐在機車上等候，就自行下車購物。不巧一黃姓司機駕駛大貨車沿自強一路由南向北行駛，撞到停在路口的機車。因為當天路旁有夜市攤販及購買食物民眾所停放的機車，司機遂跨越分向限制線行駛，他沒注意到車前的狀態，直到聽到機車倒地聲才發現撞到人。女童被撞後連機車一起倒地，造成雙側氣血胸、疑似骨盆骨折等傷害，經送醫急救後不治死亡，女童生母憤而提告。

經法院審理，認為事故發生時，天氣晴朗、夜間有照明、柏油路面也乾燥、無缺陷，現場並沒有讓駕駛人無法注意到周遭環境的情形，陳女先把車停在會妨礙其他人、車通行的地方，黃男又未遵守道路交通規則，跨越分向限制線行駛且未注意車前狀況，導致憾事發生。

法官考量陳、黃2人在案發後，分別和女童生父以8萬元達成和解，陳又另外和女童生母以70萬元和解，審酌2人在法院審理時均坦承犯行，犯後態度尚佳，案經上訴到高雄高分院，依過失致人於死罪，處黃男8月徒刑、陳女5月徒刑，陳女可易科罰金15萬元，並緩刑2年，全案還可上訴。