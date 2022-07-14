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BA.5將成主流毒株　紐西蘭宣布：醫用口罩、快篩免費提供

▲▼ 紐西蘭首都威靈頓（Wellington）街頭,威靈頓街景,紐西蘭街景。（圖／路透）

▲紐西蘭14日通報新增1萬1382例確診、23例死亡。圖為首都威靈頓街景。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭預測，目前的第2波Omicron疫情比第1波還要嚴重，BA.5將在數周內成為主流病毒株。政府14日宣布，很快就會開始擴大提供免費醫用口罩與快篩試劑，民眾不再受限於有症狀、接觸者、特定工作者等資格才能免費領取，且高風險族群將會提供P2或N95口罩。

綜合紐西蘭先驅報、路透等報導，紐西蘭過去數周確診數字大幅上升，以65歲以上族群的增幅最大。依據14日通報新增1萬1382例確診、23例死亡，染疫住院達765人，有11人住進加護病房。衛生部執行長布魯斐德（Ashley Bloomfield）坦言，最新數據顯示有47%病例與BA.5有關，幾乎可以肯定BA.5將在數周內成為主流病毒株。

如今紐西蘭醫療體系正面臨新冠、流感患者同時湧入的狀況，為了緩解壓力，政府宣布，很快就會在現有全數快篩試劑盒領取點提供免費的醫用口罩及快篩試劑盒，也將向高危險族群提供P2或N95口罩。而民眾不再需要滿足「出現新冠症狀、是確診者的家庭接觸者或特定工作者」的標準才能免費領取。

▲▼ 紐西蘭首都威靈頓（Wellington）街頭,威靈頓街景,紐西蘭街景。（圖／路透）

衛生部副部長維羅爾（Ayesha Verrall）表示，清零已經不再可能，但民眾確實仍需持續戴口罩、接受篩檢，並在自身或家人檢測陽性後進行自我隔離，政府除了更廣泛地提供免費口罩與快篩試劑，也允許藥局銷售新冠藥物，擴大可以取得抗病毒藥物的資格。

「現在不是停止戴口罩的時候」，維羅爾說，有證據表明，戴口罩會降低感染新冠的機會，這也有助預防流感和其他冬季疾病，「若自己不戴口罩，也請為醫護人員戴上口罩」。

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