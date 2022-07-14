▲柯志恩確診第4天仍是兩條線，首露面曝「沒待高雄居隔」原因。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩本周一確診，之後便暫停行程，展開居家隔離。高雄市議會國民黨團上午找來婦女教育界團體與柯志恩視訊送暖。她在視訊中表示，今天確診第4天快篩仍是2條線，對於被攻擊確診後跑回台北居隔，她解釋，周一因為在台北有例行會議，所以都會在周日晚上回台北，強調一周都會有6天在高雄。

高雄市議會國民黨團今早召開「高雄需要溫暖的力量 婦女教育界給柯志恩送暖」記者會，會中黨團總召童燕珍、立委吳怡玎以及婦幼同心會、幼教協會與柯志恩展開視訊送暖，關心柯的健康狀況。

柯志恩確診後首度透過視訊露面，她說今天是確診第4天，稍早快篩還是兩條線，但是線有比較淡了，自己沒有發燒，除了症狀是喉嚨有痰、會輕咳，其他身體狀況都好，相信再給她幾天就OK。只感嘆自己聲音沒有像過去那樣清脆，比較低沉、沙啞也粗糙，很害怕以後會不會都是這種聲音。

▲黨團總召童燕珍、立委吳怡玎以及婦幼同心會、幼教協會與柯志恩展開視訊送暖。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於被攻擊確診卻沒待在高雄居家隔離，而是返回台北一事，柯志恩解釋，她的行程就有跟大家如實表明，因為周一早上不管是跟國民黨主席、智庫，對於未來政策方面都有例行會議，還有很多廣播節目、電視媒體等，所以她都會在周日晚上到台北，利用周一白天時間處理，周一晚上再回高雄，強調一周都會有6天待在高雄。

柯志恩無奈表示，她上周日跑完行程後返回台北，周一一大早要出去開會時，快篩就發現自己確診，真的不知道為什麼會這樣，但所幸知道身邊的人都沒事，自己心裡的大石頭才放下。

不過，才剛開始跑競選行程，就因確診停擺，柯志恩坦言，的確打亂很多行程，因為確診後還有7天要自主隔離，不能出席公眾場合，因此有很多大型活動沒辦法親自現身參加，這時候只能拜託團隊來支援。未來真正7+7結束之後，相信行程會更加壓縮，因此要跑的、停頓的地方需要有更大彈性。