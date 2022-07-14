憂兒童接受早期療育被貼標籤　醫：錯過黃金期反延遲發展

▲南投醫院推出體感式電玩，提供遲緩兒復健，效果頗佳。（圖／資料照片，衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

為人父母在陪伴孩子成長的過程，對疑似發展遲緩症狀都有許多擔心與困擾，也有部分家長憂慮帶孩子接受評估與早期療育，反會害他們被貼標籤；衛福部南投醫院指出，早期療育無須懼怕，家長若不去評估或刻意隱瞞掩蓋孩子的狀況，問題不但不會消失，甚至會延遲孩子的發展，而錯過該有的黃金時期。

物理治療師楊育菱表示，發展遲緩兒童是指學齡前在認知、語言、動作、人際互動或情緒發展等方面，相較一般同齡孩童異常或落後的功能表現；據世界衛生組織（WHO）統計，每100名兒童便有6至8名有發展遲緩現象，另據衛福部社會及家庭署109年的統計，台灣有2.6萬名孩子正接受早療。

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對遲緩兒來說，一個簡單的動作、一句簡單的話皆須經多次反覆練習，而早期療育就是經由各個領域的治療師，根據評估結果、發揮專業領域，設立復健目標，進行治療、訓練以加速改善進程。

院方指出，南投地區缺乏兒童心理衛生與發展障礙兒童醫療資源，因此規劃專屬兒童的兒童發展復健中心，主要治療類別為評估肌肉骨骼，強化大肌肉群、增加肌肉肌耐力、動作控制能力與日常生活評估狀況，粗大動作的控制和四肢協調的物理治療，增進身體協調訓練、精細動作拆解、視知覺刺激與訓練，教授生活自理功能的職能治療，及幫助溝通，理解符號與語言，協助兒童發音、理解內容，建構孩子跟外界的聯絡橋樑的語言治療。

南投醫院復健科主任周建文指出，若家長能即早發現、儘早帶孩子接受早期療育服務，可避免惡化，輕度障礙的兒童甚至可能經適當療育而能生活自理，維持一定水準的生活品質。