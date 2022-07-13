雨太大店休！鹹酥雞攤「月休19天」　休假理由笑翻網：做健康的啦

▲原PO製作成表格。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

現在不少店家都會使用LINE群組，讓顧客可以先在網路上點餐，避免在現場等太久，一名網友表示，住家附近的鹹酥雞店有個LINE群組，加進去之後發現，老闆店休的日子比開店還要多，而且常常有各種原因無法開店，像是雨太大、手痛沒買菜、小朋友拉肚子等等，讓他笑喊「每天都在看為什麼不開店」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，家裡附近有間神奇的鹹酥雞店，加入LINE群組本來是為了要方便叫餐，結果變成看「老闆店休的理由」。原PO截圖店家的行事曆Excel檔案，老闆會在日期底下寫上店休的原因，光是6月份就休了19天，另外有兩天是抱病上班，以及提早打烊。

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原PO笑說，老闆店休的理由都很有趣，「每天都在看為什麼不開店」。老闆詳細記錄每一天店休的原因，除了身體不適外，雨太大、攤子停水、油鍋故障、商品不夠等等也都是店休的原因，從6月1日到7月13日，共43天，老闆就休了27天。

貼文一出，網友們，「這應該是開興趣的，有緣才買得到的那種」、「我想老闆應該不缺錢」、「這種的通常一開店生意就很好」、「我很確定，老闆賣得是緣分」、「不缺錢做身體健康的，這種店才是內行」、「還打成Excel好有空」、「直接公告有開工的日子比較快」。還有人敲碗地址、「這家店在哪，有機會的話，要來去朝聖一番」。

▼網友直呼「做身體健康的啦」。（圖／翻攝自爆廢公社）