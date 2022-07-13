目睹早餐店倒3家他嘆經濟差　行家4關鍵破盲點：至少要好吃

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友昨日（12日）在臉書PO文感嘆，上班途中注意到附近有3間早餐店頂讓了，可見現在經濟是真的不好。文章公開之後，掀起網友熱議，但大多數人都認為，早餐店入行門檻低，同業競爭相對較多，能否生存取決於4大關鍵，房租、菜單、口味和價格，「至少要好吃才有能力吸引消費者」，因此不能直接將倒店原因歸咎於整體經濟。

▲現代人早餐大多都是吃外食。（示意圖／記者姜國輝攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，12日上班路上，發現多了3間早餐店「下台一鞠躬」頂讓了，不免想到疫情爆發以來的經濟狀況，各行各業生意都越來越難做了。

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文章公開之後，掀起網友兩派意見熱議，有一派人和原PO一樣，覺得疫情爆發後很多店家撐不下去，全台各大商圈陸續出現倒店潮，也有不少知名餐廳選擇結束營業，「逢甲一堆出租，真的可怕」。

但大多數網友都覺得不能因為早餐店做不起來，就歸咎於整體經濟低迷，畢竟台灣人早餐還是外食居多，商機很可觀，那些在疫情中撐不下去的店家，可能在疫情之前就已經有點撐不住了，「不會倒的，自然有他們的本事在」、「早餐店拚命開，但賣的東西都大同小異」、「是不是要檢討一下，有些店還是大排長龍呢」、「正常來說，早餐店會倒是很神奇的事，我公司附近一間早餐店出餐速度超級慢，到現在撐快1年了，也還是在開啊」。

還有網友歸納出早餐店生存的4大關鍵，分別為房租、菜單、口味和價格，早餐店入行門檻低，到處都有人開，雖然疫情多少有打亂生意的穩定度，但主要原因還是房租和物價成本不斷上漲，更何況賣吃的也很看重口味，有開有收是很正常的事，「至少要好吃才有能力吸引消費者。」