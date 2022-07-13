「邪惡菜市場」百元晚餐逛完變600元　過來人點頭：就眼睛餓啊

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友昨日（12日）在臉書PO文感嘆，「菜市場裡真邪惡」，原本預計晚餐的花費要在100元之內解決，沒想到逛完菜市場，卻多買了半隻烤鴨、滷味等美食，整整花了600多元。文章公開之後，有過相同經驗的網友們紛紛留言表示認同，「夜市、菜市場、大賣場都是不歸路」、「千萬不能在肚子餓的時候去逛」、「你的眼睛比肚子還餓」。

▲原PO感嘆，肚子餓的時候逛菜市場很容易買到失心瘋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，12日晚餐想吃蚵仔煎，因為要等店家備餐，就先去旁邊的菜市場逛一下，沒想到出來之後手上多了半隻烤鴨和一堆滷味，原本100元以內就能解決的晚餐，整整變成600多元，重點是還買太多吃不完，「我嚴重了我，這症狀應該沒救了，菜市場裡真邪惡。」

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文章公開之後，掀起網友留言熱議，不少人都和原PO一樣，認為菜市場就是錢包的黑洞，常常逛一逛就買了一堆不在購物清單內的東西，「菜市場真的太好買了，雖然我不常去，但每次都會被掏空荷包才走得出來」、「夜市、菜市場、大賣場都是不歸路」、「千萬不能在肚子餓的時候去逛」、「你的眼睛比肚子還餓，這種事我常做，就眼睛餓啊」、「正常，至少你還記得買蚵仔煎」、「菜市場就跟好市多一樣，明明只想買一樣東西，出來手上變好幾樣」。

也有一些網友分享個人逛菜市場的省錢訣竅，那就是鎖定目標，買完趕快離開，減少逛街「被誘惑」的機會，或是吃飽之後再去，「沒吃東西去逛通常都會這樣，吃飽後再去完全不一樣，這是我以前老師教的建議，真的很實用。」