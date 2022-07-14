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小一暑假作業「成○大」爸想20分鐘投降　網一看秒揭正解

記者黃翊婷／綜合報導

屏東一名爸爸12日在臉書PO文求助，就讀小學一年級的兒子暑假作業有一題造詞為「成○、○大」，因為題目要求由上而下、由左而右造詞，也就是要用同一個字造出兩個詞，他想了20分鐘想不出答案，最終決定放棄。不過，文章公開之後，很多網友一下子就想到答案是「長」，可以造出成長、長大兩個詞，「你這樣能想20分鐘？我服你。」

小一暑假作業爸想20分鐘投降。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO被兒子的暑假作業難倒。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，兒子小一的暑假作業，其中一題他想了20分鐘都想不出答案，最終決定放棄，並PO出來請大家幫忙想一想。而在附上的照片中，只見題目要求由上而下、由左而右造詞，總共6題，卻只有第4題「成○、○大」沒有填上答案。

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文章公開之後，吸引不少網友留言熱議，大多數人一看到題目就馬上想到答案是「長」，「成長，長大」、「長啊！這題不難啊」、「你這樣能想20分鐘？我服你」；還有許多人留下創意解答，「成交，交大」、「成真，真大」、「成鳥，鳥大」、「高大成」。

不過，也有部分家長認為，既然這是孩子的暑假作業，不如讓孩子自己去查字典，慢慢尋找總會想出答案，如果連大人都想不出來，其實還有一招小訣竅，先用手機打出第一個字，後面就會有很多參考字詞。

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