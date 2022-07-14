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美9.1%通膨全面衝擊！逾3成放棄心理治療　7成受訪者減少買肉

▲▼ 鈔票,美國鈔票,通膨,美鈔,消費。（圖／路透） 

▲美國人荷包緊縮。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國通膨9.1%超出預期，再創下40年來新高，隨著生活各項支出水漲船高，許多美國人不得不為了基本生活而放棄其他消費，包括心理健康治療在內。

心理健康網站「Verywell Mind」最新一項調查顯示，3分之1的美國人已經取消了心理健康治療的門診，39%的人則是減少心理健康治療的頻率，主因都是通膨所造成，理由是為了省錢去付更多更大筆的生活費用，不得不先暫時取消心理健康治療。

接受治療的人中，10個有8個人認為付費進行心理治療是一項對自己好的投資，但他們之中4成的人表示，現在如果要繼續接受治療，他們必須有金錢的援助，否則荷包已經緊到負擔不起。接受訪問調查的人中，超過7成的人表示保險有負擔部分治療費用，其中逾6成的人表示，除此之外自己仍需掏腰包付錢。調查顯示，每月平均自費治療費用為178美元（約新台幣5300元）。

調查發現美國人的心理健康正在惡化，尤其是年輕人。總統拜登今年稍早宣布針對「所有年齡層史上最大的心理健康危機」的對策，並提到每5個成年人中，就有2個人出現抑鬱或是焦慮的情緒。

網站主編、有照臨床社工莫林（Amy Morin）表示，心理健康治療因為各項生活支出的升高而受到擠壓，包括開車去見心理醫生、治療期間要負擔的保姆費用，所有支出都在上漲，「所以即便有人會說，我有保險可以負擔，或許還有共付額20美元，但光是要去看心理醫師的成本就非常高，更不要提有些人必須放下工作才能去接受治療。」

美國5月通膨已飆升至40年最高點，消費者價格指數（CPI）較去年同期上漲8.6%，如今更飆升至9.1%。油價因為俄國入侵烏克蘭而大幅上漲，在6月中升到紀錄高點，近期才略有下降。與此同時，幼保花費也因為許多日間托育中心在疫情間以及缺工環境下關閉，導致花費更多。

許多美國人因此改變消費習慣以適應艱難時期，包括飲食習慣的改變，以豆類製品取代肉類製品，用更便宜的方式攝取所需的養分，72%的受訪者表示已減少購買肉類產品；房租也正水漲船高，使得許多人不得不棄養寵物。美國心理醫師協會主席布蘭朵（Rebecca Brendel）表示，美國人在最需要接受心理治療的時候，卻付不出錢。

此外，根據美國疾病控制及預防中心（CDC）統計顯示，去年出現了該國前所有未有的藥物過量（O.D.）案件，因服用藥物過量致死人數暴增幾乎30%。

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