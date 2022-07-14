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30年前謀殺懸案水落石出！　美科技公司執行總裁第3度被捕

▲▼30年前郝茲（Laurie Houts）謀殺懸案水落石出。（圖／翻攝推特「@henrykleeKTVU」） 

▲30年前25歲的郝茲遭勒斃謀殺，警方遲遲未能確認凶手。（圖／翻攝推特「@henrykleeKTVU」）

文／中央社記者周世惠舊金山13日專電

30年前的謀殺懸案、一位加州警方熟悉的嫌犯，上週第3度被逮捕。他現為科技公司主管，涉嫌1992年謀殺其室友的女友，檢調透過新技術確認他用「繩索」謀殺的證據。

現年58歲伍德華（John Kevin Woodward）是線上訓練公司ReadyTech總經理和執行總裁，公司總部設在加州奧克蘭（Oakland）、另在荷蘭有辦公室。

加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）檢察官辦公室11日發布訊息指出，9日伍德華從阿姆斯特丹抵達紐約甘迺迪機場時被逮捕，他被控「勒死謀殺罪」，將面臨無期徒刑。過去30年，他兩度逃過審判。

1992年9月，25歲郝茲（Laurie Houts）在加州山景市（Mountain View）被勒斃，一位路人發現郝茲陳屍她的車上，地點距離她工作的奧多比系統公司 （Adobe Systems）辦公室不遠處的垃圾場。

山景市位於舊金山南約65公里處，科技公司雲集，包括搜尋龍頭谷歌（Google）總部和美國國家航空暨太空總署艾姆斯研究中心（NASA Ames Research Center）設於此。

當時警方獲報趕往現場，謀殺郝茲的繩索還環繞在她脖子上。郝茲身高不到155公分，高中時是籃球、排球和壘球3項運動全能好手。

地方檢察官的聲明指出，車內擋風玻璃看得到豪茲的腳印，那是「她與伍德華搏鬥的跡象」。

案發後，伍德華立即被鎖定為嫌犯，由於郝茲男友是伍德華的室友，而伍德華「單戀」其室友。檢察官認為他「公開嫉妒」郝茲。

不過聲明也指出，檢察官在郝茲的車體外發現伍德華的手印，但1992年的調查無法顯示伍德華在車內。

伍德華上週在紐約被捕後，山景市警方發布聲明重述案情，1992年伍德華被捕後兩度受審，1995年因陪審團意見分歧、陷入僵局；隔年重啟審判時又因證據不足，最後法官裁定撤銷該案。

在第2次審判後，伍德華遷居荷蘭。事隔多年，檢察官在2020年底重新檢視該案，再次對加州聖克拉拉郡犯罪實驗室遞交調查證據。

調查人員運用新的鑑證科技，判定伍德華運動褲上的纖維與郝茲車上的繩索纖維「完全一致」；且繩索上採集到DNA的樣本，證實是伍德華的皮膚細胞。郝茲身亡時所採集的80多個相關指印重新被檢視，諸多指印與伍德華相符。相關證據顯示「繩索握在伍德華手上」。

過程中，荷蘭警方和美國司法部合作，搜查伍德華在荷蘭的家中與公司、沒收電腦和光碟。

地方檢察官羅森（Jeff Rosen）聲明表示，「我想讓郝茲的親友知道，我們從未放棄她」、「時間和距離不會阻止查明真相、尋求正義」。

郝茲的家人透過山景市警方發表感謝聲明，他們表示，耐心等待這個案子30年。為了紀念與承傳，他們在郝茲的高中母校成立女子運動獎學金，給予有心主修科學、工程和數學的女性體育生更多機會。


 

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