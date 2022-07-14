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美國雪恥！極音速飛彈測試成功　飛行畫面曝光

▲▼美軍極音速飛彈ARRW助推器成功脫離發射。（圖／翻攝洛克希德馬丁官網）

▲B-52H戰略轟炸機攜帶極音速飛彈ARRW助推器升空。（圖／翻攝洛克希德馬丁官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

五角大廈13日宣布，成功試射2枚武器供應商洛克希德馬丁公司的極音速飛彈。美國並非第一個極音速飛彈驗證成功的國家，俄羅斯與中國此前都已驗證成功，並在武器競賽中造成威脅。

路透社報導，美國空軍13日證實，前一天在加州外海測試的「空射快速反應武器」（ARRW）助推器，測試結果終於成功。助推器安裝在B-52H戰略轟炸機機翼，在先前的測試中，武器並未成功從飛機上發射脫離。

洛克希德馬丁公司在聲明中表示，此次助推器的測試成功展示了ARRW能夠達到並承受極音速飛行速度，同時收集未來試驗可用的數據，以及驗證安全脫離飛機發射的項目。

▲▼美軍極音速飛彈ARRW助推器成功脫離發射。（圖／翻攝洛克希德馬丁官網）

▲美軍極音速飛彈ARRW助推器成功脫離發射。（圖／翻攝洛克希德馬丁官網）

美國軍備局項目執行官、空軍准將柯林斯（Heath Collins）表示，「我們已經完成了助推器的系列測試，準備好在今年稍晚推進到全項目測試。」報導指出全項目測試包括助推器和彈頭等的全面驗證。

極音速武器在高層大氣中的飛行速度超過音速的5倍更多，每小時飛行6200公里（約3853英里）的距離。另一項極音速的測試中，美國國防高等研究計劃署（Defense Advanced Research Projects Agency）證實，已成功該署的極音速首試，測試地點在新墨西哥州的白沙飛彈靶場（White Sands Missile Range）。

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