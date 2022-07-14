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拜登會沙國王儲將避免握手　引發政治正確聯想

▲▼ 美國總統拜登開啟中東行，第一站抵達以色列，以碰拳方式代替握手。（圖／達志影像／美聯社） 

▲美國總統拜登開啟中東行，第一站抵達以色列，以碰拳方式代替握手。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

白宮官員今天表示，美國總統拜登本週造訪以色列及沙烏地阿拉伯期間，為加強防疫將盡量減少握手等直接接觸。但學者質疑，白宮是為了避免拜登被拍到與沙國王儲握手合照。

路透社報導，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在搭乘總統座機「空軍一號」（Air Force One）前往以色列時，媒體問及有關於報導稱拜登這次中東行將不會握手一事。

蘇利文告訴記者：「我們正處於疫情大流行期間，我們將設法減少接觸，加強戴口罩措施…盡量降低疫情傳播。」

路透社指出，拜登將於本週會見沙烏地阿拉伯實質領袖、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），白宮改變防疫措施，可能讓拜登得以避免被拍到與對方握手。

2018年，「華盛頓郵報」（The Washington Post）記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭到謀殺，拜登曾痛斥沙國是「賤民」（pariah）國家。

哈紹吉是沙國政治異議人士，擁有美國居留權，美國情報單位相信，穆罕默德．沙爾曼是哈紹吉遇害一事的幕後主使。

美國外交智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級研究員瑞戴爾（Bruce Riedel）對此發表評論。

瑞戴爾表示，白宮極力試圖避免出現拜登與沙國王儲的握手合照，特別是在「華盛頓郵報」社論譴責兩人見面一事後，防疫只是藉口。

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