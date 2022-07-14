　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登抵以色列展開中東之行　希望說服產油國增產

▲▼ 美國總統拜登開啟中東行，第一站抵達以色列，以碰拳方式代替握手。（圖／達志影像／美聯社） 

▲美國總統拜登開啟中東行，第一站抵達以色列，以碰拳方式代替握手。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社特拉維夫13日綜合外電報導

美國總統拜登今天展開中東訪問行程，首站抵達以色列。他此行目的在拉近與沙烏地阿拉伯的距離，並說服華盛頓在波斯灣的盟國增加石油產量。

拜登乘坐的空軍一號專機降落特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion Airport）後，他與以色列總理拉皮德（Yair Lapid）互碰拳頭，並在演講中稱美國與以色列的關係「深入骨子裡」（bone-deep）。

這是拜登1973年以參議員身分首次訪問以色列以來，第10次造訪該國。他說：「你不需要是個猶太人才能成為猶太復國主義者（Zionist）。」他並重申支持以「兩國方案」（two-state solution）解決以色列和巴勒斯坦衝突，稱這是「以色列和巴勒斯坦人最好的希望」。

拉皮德則稱拜登是「一位偉大的猶太復國主義者，也是以色列所認識最好的朋友之一」。

拜登將在耶路撒冷與以色列領袖進行為期兩天的會談，並於15日前往被以色列占領的約旦河西岸（West Bank），與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面。

然後，他將從以色列直飛沙烏地阿拉伯紅海海濱大城吉達（Jeddah），與沙國官員會談並出席波斯灣盟國的一次峰會。

這是拜登就任總統以來，首次訪問中東。美國官員稱，他可能會促使以色列和沙烏地阿拉伯為雙方關係正常化邁出更多步伐。這兩個歷史宿敵，也是美國在這一動盪地區最強大的兩個盟友。

拜登此行旨在促進區域穩定，深化以色列與此地區的整合，對抗伊朗的影響以及俄羅斯和中國步步進逼。

拜登在國內面對油價飆升的壓力，他料將敦促波斯灣盟國擴大石油產量，協助降低油價。他說，有關如何為俄羅斯石油價格設上限的細節，仍在與歐洲夥伴協商，但他警告，俄羅斯與伊朗關係深化的跡象，應被視為一個嚴重威脅。

另據隨行的白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已邀請在約旦河西岸採訪時遭以軍射殺的半島電視台（Al Jazeera）巴勒斯坦裔美籍記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）的親屬前往華盛頓，與他當面交換意見。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！網洗1星評價　陳耀訓道歉了
今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」
憂Fed一口氣升4碼　美股跌208點、台積電反漲2.77%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台積電領先三星至少3年！　郭明錤：未來2年獨家供高通5G旗艦晶片

30年前謀殺懸案水落石出！　美科技公司執行總裁第3度被捕

北韓承認烏東分離主義地區獨立　烏克蘭宣布斷交

拜登抵以色列展開中東之行　希望說服產油國增產

拜登會沙國王儲將避免握手　引發政治正確聯想

憂Fed一口氣升4碼　美股跌208點、台積電反漲2.77%

新手媽為整鼻　10萬元賣掉5天大男嬰！下場曝光

下任英國首相是他？　保守黨新黨魁首輪表決結果出爐

俄烏戰爭加通膨　IMF：全球經濟恐進一步惡化

斯里蘭卡總統流亡馬爾地夫　傳將逃往新加坡

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

狂問吉娃娃「你寂寞嗎？」　第5次怒了嚇壞網：超吉兇

21歲黑絲重機辣妹「蓋棉被」慘摔　車是租的…驚人賠償金額曝

台積電領先三星至少3年！　郭明錤：未來2年獨家供高通5G旗艦晶片

30年前謀殺懸案水落石出！　美科技公司執行總裁第3度被捕

北韓承認烏東分離主義地區獨立　烏克蘭宣布斷交

拜登抵以色列展開中東之行　希望說服產油國增產

拜登會沙國王儲將避免握手　引發政治正確聯想

憂Fed一口氣升4碼　美股跌208點、台積電反漲2.77%

新手媽為整鼻　10萬元賣掉5天大男嬰！下場曝光

下任英國首相是他？　保守黨新黨魁首輪表決結果出爐

俄烏戰爭加通膨　IMF：全球經濟恐進一步惡化

斯里蘭卡總統流亡馬爾地夫　傳將逃往新加坡

台積電領先三星至少3年！　郭明錤：未來2年獨家供高通5G旗艦晶片

「想保護學妹」接送上班惹怒女友　他竟問：怕她受傷有錯嗎

台北國際夏季旅展明日登場　各航自由行為今年海外旅遊熱門商品

台股雙王法說會今登場！市場多空對決　會前重點看這裡

封王後繼續贏！桃猿拚6連勝　霸林爵VS郭郁政

「對妳冷淡＝不愛了」星座名單！天蠍男嘿咻都懶…準備分手

全家咖啡120杯　你的一票選出2022高校人氣畢業歌！

25歲男「蛋蛋爆青筋」！跑步脹痛嚇求醫　原因曝光

陳時中今辭衛福部長！內定他接任　內閣將改組？綠營回應了

女星「大學開始買房」！板橋小資宅變信義區貴婦　超猛賺錢過程曝

臭臉金吉拉肉球狂擋奴才　他拿零食反擊：給不給親

國際熱門新聞

安倍家族900年前揭穿九尾狐　殺生石今年3月破了

他2分鐘灌完整瓶「35度烈酒」倒地死亡

即／總統逃亡海外！斯里蘭卡進入緊急狀態

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

Google宣布：下半年減緩招聘

北韓宣布：承認「烏東分離地區」主權獨立

憂Fed一口氣升4碼　美股跌208點

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

歐元兌美元貶破平價　創2002年12月以來新低

緬甸仰光購物中心附近炸彈爆炸　2死11傷

福島核災東電天價賠償出爐　4高層需賠2.9兆

俄烏談判穀物出口　土耳其、聯合國加入會議

新手媽為整鼻　10萬元賣掉5天大男嬰

美6月「消費物價指數」40年新高　道瓊期指下殺近400點

更多熱門

相關新聞

拜登會沙國王儲將避免握手　引發政治正確聯想

拜登會沙國王儲將避免握手　引發政治正確聯想

白宮官員今天表示，美國總統拜登本週造訪以色列及沙烏地阿拉伯期間，為加強防疫將盡量減少握手等直接接觸。但學者質疑，白宮是為了避免拜登被拍到與沙國王儲握手合照。

美、印、台決定「降半旗」悼念安倍

美、印、台決定「降半旗」悼念安倍

拜登將簽行政命令 保障婦女墮胎機會

拜登將簽行政命令 保障婦女墮胎機會

日韓澳紐參加北約！美整合歐亞盟邦...楊永明：同床異夢

日韓澳紐參加北約！美整合歐亞盟邦...楊永明：同床異夢

拜登可能很快取消對中國加徵關稅

拜登可能很快取消對中國加徵關稅

關鍵字：

拜登沙烏地阿拉伯以色列石油中東行

讀者迴響

熱門新聞

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

安倍家族900年前揭穿九尾狐　殺生石今年3月破了

網紅雙胞胎姊妹同時懷孕！

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

女護理師遭37秒緊盯！瓦斯阿伯「伸頭狂看」回應了

準岳父提「入贅送600坪土地」　網見2字急搖頭

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

同居後揭超髒習慣　男：真的很想換女友！

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面