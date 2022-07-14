拜登抵以色列展開中東之行　希望說服產油國增產

▲美國總統拜登開啟中東行，第一站抵達以色列，以碰拳方式代替握手。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社特拉維夫13日綜合外電報導

美國總統拜登今天展開中東訪問行程，首站抵達以色列。他此行目的在拉近與沙烏地阿拉伯的距離，並說服華盛頓在波斯灣的盟國增加石油產量。

拜登乘坐的空軍一號專機降落特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion Airport）後，他與以色列總理拉皮德（Yair Lapid）互碰拳頭，並在演講中稱美國與以色列的關係「深入骨子裡」（bone-deep）。

這是拜登1973年以參議員身分首次訪問以色列以來，第10次造訪該國。他說：「你不需要是個猶太人才能成為猶太復國主義者（Zionist）。」他並重申支持以「兩國方案」（two-state solution）解決以色列和巴勒斯坦衝突，稱這是「以色列和巴勒斯坦人最好的希望」。

拉皮德則稱拜登是「一位偉大的猶太復國主義者，也是以色列所認識最好的朋友之一」。

拜登將在耶路撒冷與以色列領袖進行為期兩天的會談，並於15日前往被以色列占領的約旦河西岸（West Bank），與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面。

然後，他將從以色列直飛沙烏地阿拉伯紅海海濱大城吉達（Jeddah），與沙國官員會談並出席波斯灣盟國的一次峰會。

這是拜登就任總統以來，首次訪問中東。美國官員稱，他可能會促使以色列和沙烏地阿拉伯為雙方關係正常化邁出更多步伐。這兩個歷史宿敵，也是美國在這一動盪地區最強大的兩個盟友。

拜登此行旨在促進區域穩定，深化以色列與此地區的整合，對抗伊朗的影響以及俄羅斯和中國步步進逼。

拜登在國內面對油價飆升的壓力，他料將敦促波斯灣盟國擴大石油產量，協助降低油價。他說，有關如何為俄羅斯石油價格設上限的細節，仍在與歐洲夥伴協商，但他警告，俄羅斯與伊朗關係深化的跡象，應被視為一個嚴重威脅。

另據隨行的白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已邀請在約旦河西岸採訪時遭以軍射殺的半島電視台（Al Jazeera）巴勒斯坦裔美籍記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）的親屬前往華盛頓，與他當面交換意見。