新疆每年吸引上億遊客打卡　正妹喀什古城開民宿「月入67萬元」

▲新疆哈薩克族民俗園區。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／新疆報導

新疆的美景和異域風情吸引大量遊客，疫情爆發前，2019年接待旅客突破2億人次。龐大的客流量為當地帶來滾滾熱錢，在喀什古城經營民宿的王緯透露，旺季時月收入將近15萬元（人民幣，下同，67萬元）。

新疆被譽為歌舞之鄉、瓜果之鄉等美，旅遊資源非常富饒，截止2021年末新疆共有139家4A、5A級景區，在大陸名列前茅。數據顯示，新疆2018年以來，旅遊業新增直接就業約5.41萬人，帶動間接就業約150萬人；2019年接待遊客突破2億人次、實現旅遊收入超3400億元。

▲在喀什古城經營民宿的王緯。（圖／記者蔡儀潔攝）

帶動當地收入

在喀什古城經營民宿的河南女生王緯透露，自己原本從事互聯網行業，2019年來旅遊時，被此處的煙火氣所吸引且看準旅遊前景，投資130萬元開了一家9個房間的民宿。

暑期喀什進入遊客最多的旺季，卡爾邦節前後更是熱鬧，當天古城內的民宿幾乎是一房難求。王緯表示，之前受疫情生意下滑，維持收支平衡狀態，不過6月開始明顯好轉，客房單價來到每晚500多元（人民幣，約新台幣2200元）。

▲喀什古城是兩千多年前西域三十六國之一古疏勒國的國都所在地。（圖／記者蔡儀潔攝）

她接著指出，如今旅遊旺季期間，每天營業額可以達到4000元至5000元（約新台幣1.8萬元至2.2萬元），月收入將近15萬元（約新台幣66萬元），而2套店的房租成本每月才1萬多元，利潤可觀，「所以我經常鼓勵朋友過來喀什發展，前景很不錯。」

在喀拉峻大草原景區，一群小朋友抱著家中的小羊，供遊客體驗拍照。其中一位12歲的小女孩透露，旺季時一天有超過20名遊客來抱小羊拍照，每次收費10元，微信收的款項給父母，現金則可以自己留做零用錢。

▲乾隆皇帝的香妃埋葬於此。（圖／記者蔡儀潔攝）

疫後復甦

新疆2020年因疫情影響，接待遊客1.58億人次，旅遊收入從3400億元收縮至992.12億元。香妃園景區講解員阿迪拉‧阿德力江介紹，去年11月中旬最多每日旅客量能達2000人，但疫情期間減至一天約100至200人。

隨著疫情趨緩，新疆旅遊人數逐步復甦，政府6月曾推出《關於高效統籌疫情防控和旅遊業發展的通知》，制定8項措施確保遊客暢遊新疆不受阻，其中提到「待無中高風險後，恢復旅行社及在線旅遊企業經營進出該地的跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。」

疫情也改變了旅客打開新疆的方式，越來越多人選在自駕游。相關數據顯示，自駕游現已佔到區域內旅遊人次的80%。

阿迪拉‧阿德力江分享道，景區今年5月開始回復，目前人流量一天約3000至4000人，評估今年營收可恢復疫情前的七成。

王緯也透露，雖然近2年受到疫情衝擊，但是感覺趕上了好時候，喀什古城異域氣息濃厚，「突然爆火了，外國人也很喜歡，我很看好這裡的發展。」

▼喀什古城是大陸唯一保存完整的迷宮式城市。（圖／記者蔡儀潔攝）