男友每年「特定2天」約會前女友！妹子1反應　全場怒吼：欠罵

▲原PO表示，男友和前任過交往紀念日，讓她無法接受。（示意圖／freepik）

實習記者黃麗頻／綜合報導

「前任」是許多人心中最不能觸碰的地雷區，日前有名女網友分享，男友與前女友每年都會在特定時間見面，其中一天還是兩人交往的日子，「好像他們還在過紀念日一樣！」她不禁疑惑，「只有我覺得很奇怪嗎？」貼文一出，男方的回應，讓不少網友無法接受。

原PO在Dcard上提到，男友平時雖然和前女友零接觸，但每年卻有2天會單獨約見面，一天是「他們一起養的狗狗過世的日子」，另一天是「他們剛在一起的日子」，這讓她相當介意也很不滿，「好像他們還在過紀念日一樣欸！」

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男方則是認為，已經把前女友當很久見一次的朋友了，如果介意的話，可以一起去，而且前女友也覺得OK。男生還說，如果角色互換的話，自己是能接受原PO跟前任當好朋友、一起出去吃飯的。聽到男友的說法，女網友忍不住納悶，「是不是自己在無理取鬧？」

▲文章曝光後，吸引不少網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文，有網友認為這沒什麼，「一年只見兩次能有什麼火花」、「平常都為了妳不聯絡了」、「兩人之間已經變得像平常不聯絡的老友」、「他都明確表示角色互換也能接受，甚至主動邀請妳避嫌了」、「我覺得還好欸，我也都還會跟前前任聯繫。」

不過，更多人都無法接受，甚至覺得原PO反省自己根本沒道理，「妳不會無理取鬧啊！如果是我早就分手了」、「避嫌兩個字沒那麼難」、「跟前任就該斷乾淨」、「到底有什麼飯那麼好吃？每年都要約去吃」、「不是問心無愧就可以不用避嫌」、「過交往紀念日完全不能接受欸」。原PO最後則是做出決定，「現在我真的在考慮let it go（分手）了。」