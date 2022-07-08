午睡對男友「喊1句夢話」！她起床遭冷落　網狂喊：犯了大忌

▲有名女網友在睡夢中喊了前任的名字，自己完全沒印象。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

實習記者黃麗頻／綜合報導

如果另一半在睡夢中叫了前任的名字，你會有什麼反應呢？日前有名女網友透露，某天午睡的時候，看著現任叫了前任的名字，自己則是完全沒印象，男友嘴上雖然說著沒事，但看的出來很在意，讓她愧疚不已。文章曝光後掀起熱議，網友直喊，「真是犯了大忌！」

原PO在Dcard分享，某天午睡結束後，發現男友變得很反常，追問之下才知道，不小心在睡夢中叫了前男友的名字，不過自己完全沒有印象，更提到和前任分手鬧得非常難看，「早就已經連名字都不想提起那種程度了！」事後，原PO男友雖然嘴上說著沒事，但看的出來很在意，讓她十分愧疚，「不知道該怎麼辦才好！」

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貼文一出，網友們表示，「真是犯了大忌」、「慘了回不去了」、「涼惹88（掰掰）」、「完蛋了」。也有不少人說自己有差不多的經歷，「明明想叫他的名字，可是嘴巴出來的卻是前男友」、「叫到前女友的名字4次，差點死掉」、「剛睡醒男友打電話來，然後我就叫了我交往多年的前男友的名字。」

底下有網友建議原PO，「你好好解釋，他可以理解的」、「安全感夠了才能相信你是真的愛他」、「對他好一點，然後交給時間」、「好好的跟他道歉或是讓時間沖淡一切」、「在現實中的想法才是重點」、「用更多的愛來讓對方有安全感吧。」