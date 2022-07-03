連女友都是騙來的！惡男稱交往可挽回前任　再誆她閨蜜性交解厄

▲宜蘭一名莊姓男子得知女友閨蜜感情不順，竟誆騙她性交可以解厄，以此對女友閨密性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／宜蘭報導

宜蘭一名莊姓男子透過女友得知，其閨蜜花花（化名）因與男友感情不睦、心神不寧，竟帶著符咒前往花花住處，對花花表示因有冤親債主索命，才會導致花花工作、感情不順，誘騙花花發生性關係即可化解，對花花性侵得逞。宜蘭地院審理後，依強制性交罪，判處莊男有期徒刑3年4月。

判決書指出，從事板模工的莊姓男子先是從女友那裡得知，女友閨蜜花花因和男友感情不睦，因此心神不寧的消息後，便在2019年9月帶著符咒和女友前往花花的住處，和花花討論感情問題。

不料，莊男竟對花花佯稱，花花感情、工作不順是因為遭到冤親債主索命，需要向冤親債主賠罪才可以化解，而化解的原因就是讓冤親債主上莊男身後，再和花花發生關係。

莊男還向花花解說，事後花花只要再喝下他帶來的符水，就可以得到化解，將花花騙得團團轉，讓她一時誤信莊男所言，先把好友請出門外等候，以此讓莊男性侵得逞。事後，花花越想越不對，驚覺慘遭莊男性侵，怒報警提告。

訊據時，莊男向檢警坦承確實有和花花發生過關係，不過2人是你情我願，他沒有強迫花花，也沒有對花花說她遭冤親債主索命，才導致感情、工作不順等語，何況2人發生關係後，花花也沒有表示她不舒服等語。

不過花花卻指證歷歷，表示莊男原是來她家接閨蜜離開，後來3人在家中聊天，莊男主動向她表示有冤親債主，才會導致她和男友感情不穩，而莊男還先是在她家裝神弄鬼、要她塗抹符水，並向她表示能幫她解決感情問題，但前提是要和她發生10次性行為才能處理，被花花果斷拒絕。

被拒絕後的莊男仍不放棄，竟開始不斷對空氣講話，表現出和無形溝通之意，將發生關係次數一路減少為1次，對花花半哄半騙，對她性侵得逞。

法官也同時審酌莊男女友證詞，莊男女友表示，當時她是被迫和莊男交往，因莊男自稱是神明代言人，對她表示2人是「正緣」，只有和他交往一段時間後，她才能挽回和前男友的關係。

莊男女友也表示，當天確實知道莊男和花花要用「雙修」來化解冤親債主的問題，隨後便被請出門外，事後也確實有看到花花喝下符水，不過礙於當時她意識也不甚清楚，「覺得怪怪的但說不出來」，等到她再度進入花花家時，看到花花臉色不佳、情緒低落，更向她表示「覺得怪怪的」，與花花證述大致相符，因而不採信莊男的證詞。

法官指出，經查發現莊男曾因竊盜罪遭判刑確定，2014年才假釋出獄，實難認為素行良好，其為滿足自身性欲，竟利用花花亟欲處理和男友間的感情問題，告知花花須和他發生關係，才能化解等神鬼之說，使花花信以為真且心生畏懼，進而與花花發生關係得逞。

法官說，莊男的犯行已相當程度壓抑了花花的性自主決定，對於花花人格尊嚴戕害甚深，動機卑鄙，造成花花身心受創，所害非輕，衡量莊男事後更否認犯行，雖然曾表示願與花花調解，但至今卻未提出具體和解方案，衡量其智識與經濟能力後，依強制性交罪，判處莊男有期徒刑3年4月。全案仍可上訴。