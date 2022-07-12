臉書粉專有29個小編　賴香伶質疑：哪一個才是真實的林智堅？

▲賴香伶於網路直播節目談對手「哪一個才是真實的林智堅？」（圖／賴香伶競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶，12日在朱凱翔「誰來早餐」網路直播節目中提到，過去印象中的林智堅，就像個鄰家大男孩，但在去年立院審議大新竹合併直轄市案中，看到的卻是經過刻意包裝不真誠的林智堅！而這次論文事件對林智堅個人誠信當然有傷害，林智堅應該要告訴桃園市民「哪一個才是真實的林智堅？他是什麼樣的人」？

賴香伶針對主持人朱凱翔提問：林智堅今天在中壢戶政事務所辦理遷戶籍表示，林智堅遷戶籍到太太娘家中壢區，以過去桃園南區客家票偏藍，林落腳中壢的作法沒有不合理，就是想多拿一些南區的票，當然大家對藍綠板塊浮動，政治人物的一些動作都會有興趣，但她認為許多地方的議題沒有被看見。

賴香伶接著被主持人問到對林智堅的印象？賴香伶說，自己是民眾黨不分區立委，分配的轄區是桃竹苗，因此過去曾多次在新竹遇到過林智堅，當時感覺他就像是鄰家男孩，不過最近看林智堅在媒體上的樣子，跟當初的印象不太一樣，人味比較不見了，尤其在得知他的臉書粉專有29個小編後，讓人嘆為觀止，真的是經過精緻的「包裝」，一時讓人不知道哪一個才是真實的林智堅。

賴香伶說，當時她為了大新竹合併議題，她是第一個找了學者開公聽會的立委，也到苗栗開座談會，認真的為縣市合併升格問題找正確答案，柯建銘、林智堅拿出科技城等冠冕堂皇的理由，一副說只要阻擋合併升格的人就是有政黨私心、就是對新竹有偏見，但當時新竹縣、苗栗縣都認為太趕，許多問題根本無法立即解決，光是一個垃圾處理場、焚化爐等設在苗栗就有爭議，之後，合併案暫停，苗栗縣還當真的為與新竹縣市交通問題提出解決方案，可是林智堅沒有理會，整個過程讓她感覺「很不真誠」。

對於林智堅的中華大學碩士論文門爭議，賴香伶認為，新竹科管局召開結案報告會議是6月20日，根據會議紀錄，當時出席會議的是中華大學的王明郎博士，林智堅也沒有出席，與中華大學雙方合約中明確報告智慧財產權屬科管局，中華大學不得公開或引用，所有參與的人都須遵守。但現在新竹科管局不積極提告主張機關的權益，中華大學董事長又是民進黨發言人，後續處理讓民眾有很多疑慮，這案已經對林智堅個人誠信有傷害，林智堅必須告訴桃園市民「哪一個是真實的林智堅」「他到底是什麼樣的人」？