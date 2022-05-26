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社會 社會焦點 保障人權

屏東萬丹農地堆置太空包　雨後產生塵爆燃燒！承租人被送法院

▲萬丹農地堆置太空包 。（圖／環保局提供，下同）

▲萬丹農地堆置太空包。（圖／環保局提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

日前屏東縣環保局查獲萬丹鄉一處農地非法露天堆置廢棄物，因該廢棄物含有大量廢鋁渣粉塵灰，且現場有下雨環境潮濕，致廢鋁渣粉塵灰遇水產生化學反應燃燒，環保局也當場採樣送驗，並依違搜廢棄物清理法將農地承租人移送屏東地檢署偵辦。

▲萬丹農地堆置太空包 。（圖／環保局提供，下同）

▲萬丹農地堆置太空包 。（圖／環保局提供，下同）

環保局表示，初步調查該農地約2分大，卻堆置達數百包太空包；據承租人指稱，太空包內容物是鐵粉，但根據現場燃燒狀況判斷，應該還含有鋁等其他化學物質，才會在雨後產生塵爆燃燒情形。

環保局也指出，該名承租人違反農地農用原則，且未領有廢棄物清除許可證，卻非法任意堆置、處理廢棄物，該行為已觸犯廢棄物清理法第41條及同法第46條刑罰規定，依法可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。

縣長潘孟安表示，農地違規使用事件多因濫倒業者心存僥倖及少部分民眾未諳填土規定，除持續強化環檢警聯合稽查，環保局亦針對非法棄置熱區架設移動式攝影機監視，嚴格把關並多面向防堵，全力降低濫倒狀況。

環保局長顏幸苑也重申，環保局已與警察、司法單位建立合作打擊犯罪模式，「天羅地網」行動持續展開，防止非法清理廢棄物車輛進入，一經發現非法情事，即依法開罰移送地檢署偵辦。

環保局特別呼籲土地使用人、管理人或所有人，依法應善盡管理之責任，閒置的土地應設置圍籬、圍牆等阻隔設施或監視設備並定期檢查，以免遭人任意棄置廢棄物；對於閒置農地或廠房出租，應謹慎考量並瞭解承租人之用途，加強巡查，避免出租給可疑人士作為非法堆置處理廢棄物之場所，否則可能面臨高額的廢棄物清除處理或土壤整治費用，將得不償失！民眾如發現污染行為，請立即撥打環保局公害陳情專線:0800-066666或08-7351928，遏止不法業者非法堆置及處理廢棄物之污染環境行為。

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