6歲女童被趕下車　拍窗哀求「媽媽對不起」！虎媽不違法原因曝光

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市一名6歲女童日前疑因管教問題，深夜遭母親趕下車，女童當街趴在車窗旁苦苦哀求「媽媽對不起，拜託」，畫面遭民眾拍下並向警方報案。對此，社會局表示，因母親有在車上看著孩子，之後就讓女童上車，未違反《兒少法》。

楠梓分局表示，1日晚間10點多接獲民眾通報，指稱在楠梓區元中路與德中路口，發生母親將女童趕下車的事件。到場了解才知，原來22歲的林姓母親，疑似因管教問題，將6歲女童趕下車，喝令她不准上車。

事發當時，遭趕下車的女童，拍打車門玻璃窗拍哭喊「媽媽對不起，拜託」，母親在經過幾分鐘後，才開車門讓女童上車。當警方獲報趕到時，發現女童已在車上，而母親表示，因女童說謊成性，一時生氣才會以此管教，事後也感到後悔。

警方強調，受理報案後將持續追查有無違法情事，並依規定通報社服機關，維護女童權益。

▲一名女童深夜遭母親趕下車，嚇到拍打車窗哭喊「媽媽對不起」。（圖／記者吳世龍翻攝）

社會局表示，媽媽因為孩子有些行為問題，為管教孩子讓孩子下車，但媽媽一直有在車上看著孩子，之後就讓孩子上車了，未讓孩子獨自處在危險的環境，雖未違反《兒少法》，但管教方式不妥，後續會請社工前往關懷，提供親職教養知能。