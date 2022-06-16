台南婦不堪長期遭家暴殺夫　2歲兒由社會局安置

記者林悅／台南報導

台南市16日清晨發生持刀殺夫命案，王姓女子疑無法忍受長期被陳姓丈夫家暴持刀行兇，台南市社會局指出，接獲警方通知後，第一時間指派社工前往了解，該女子正由檢方聲請羈押程序中，家中1名2歲男童， 由社會局依兒少法安置，後續將再協商親屬照顧，並全力協助家屬處理兒少居住生活安全及司法程序議題。

▲台南市16日清晨發生1起持刀殺夫命案，社會局據報在第一時間介入安置家中2歲男童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，該家戶分別於2015年及2020年曾有言語衝突通報情事，衝突當下已先由警政介入協助，續由社工人員提供安全計畫及暴力防治教育，之後就未有家庭暴力通報之紀錄。

社會局表示，本案後續除協助死者喪葬事宜、法律扶助與司法程序陪同外，同時也會持續與家屬討論未成年子女照顧問題。另婦女疑似於殺夫前與先丈夫有爭吵行為，社工人員亦將協助心理輔導資源，提供必要協助。

社會局呼籲，如遇家庭暴力危機衝突狀況，第一時間請務必迴避衝突，設法離開現場，降低受傷的風險，並請撥打113或110專線尋求協助。同時，也提醒市民朋友，多一分警覺與關懷，就能減少一分傷害。唯有勇敢跨出第一步，才能避免暴力事件的再發生。