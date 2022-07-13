自助餐跟阿嬤夾一樣的菜！他結帳卻「多20元」傻：都市傳說是真的

▲自助餐算錢看老闆心情？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

外食族、上班族由於工作忙碌，沒時間開伙，常選擇吃自助餐打發，不過不少店家都是用「目測」算價錢，一直以來都備受爭議，一名男網友想驗證是不是真的，跟著前面的阿嬤夾了一樣的菜色，結果阿嬤只要70元，他卻要90元，無奈喊「自助餐的都市傳說是真的」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，買自助餐時心血來潮，跟著前方的阿嬤夾相同的菜色與份量，想驗證一下「都市傳說」是否屬實，果不其然，阿嬤只要70元，他則是90元，「阿嬤還包湯，我連湯都沒包為什麼比較貴？」他忍不住抱怨，「我只是看起來比較胖，不是比較有錢好嗎，看來自助餐的都市傳說是真的」。

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貼文一出，掀起網友討論，「當你夾一樣的菜卻比前面便宜5元時，就會覺得自己是不是比較帥」、「真的很沒辦法理解怎麼算的」、「還有，小朋友也會算便宜一點」、「等老闆開口的那種緊張心情，比我老婆拿著驗孕棒從廁所出來還讓人緊張」、「下次，請阿嬤幫忙結帳」。

也有網友分享遇過的差別待遇，「幾年前我也遇到過，跟著夾菜，他50元我70元，從此那家我就不去」、「別人買雞腿菜裝到便當盒炸開80元，我蓋的起來的排骨就90元」、「我之前看一個高中生，夾了比我多的菜，他拿100元有找錢，輪到我時我也就只掏出了100元，結果我的150元」。

▼明明是夾一樣的菜，阿嬤70元他卻是90元。（圖／翻攝自FB爆怨公社）