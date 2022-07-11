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18歲少年仔找工作！他問「1句話」對方突開噴：你們是無腦嗎

▲面試。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO近日面試一名年輕人，對方態度無禮，讓他相當無言。（示意圖，非本文提及當事人／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者廖翊慈／綜合報導

社會新鮮人在面試新工作時，總會小心翼翼地回答問題，盡力表現出自己最好的一面，好讓面試官留下好印象。不過一名網友卻表示，近日面試到一位年輕人，只是問了一句話，對方卻突爆氣回他「你們是破腦還是根本沒有腦」，讓他百思不得其解，「是我離年輕人太遠，還是我不善言辭？」

一名網友在「爆怨公社」發文感嘆，表示近日許多店家都會利用APP來應徵員工，他日前在平台上遇到一位18歲的年輕人，看過履歷後詢問對方曾在哪家分店任職過，應徵者雖然有回答他，但突然爆氣補了兩段訊息，「你要徵人就徵人，跟我在哪一家任職過有關係嗎？」、「不懂你們這些店長在想什麼，是破腦還是根本沒有腦？」讓原PO相當不解。

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▲。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

▲原PO不解，自問哪裡不妥。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

原PO不解是自己離年輕世代越來越遠，才會這樣嗎？只是問了一句關於工作經歷的問題，卻讓應徵的年輕人「氣噗噗」，他也自問是不是自己不善言辭，但這個問題也完全沒有冒犯他人的品行。

貼文一出，許多網友比原PO還傻眼，認為是該年輕人太沒有禮貌了，「這個可以直接刷掉了，超沒禮貌」、「至少他一下就露出本性讓你省去後續問題了」、「撿到槍喔笑死」、「現在煞氣小孩都好兇！問一句回三句」、「直接跳過他就好」、「往好處想至少他在上面表現出這種態度了，而不是入職後才這樣」、「有夠兇，問一下履歷也不行，這可以吉了吧」、「不意外，補貨都打錯」、「我要是老闆直接已讀根本不會想理他」、「不意外，慎選員工」、「感覺有問題心虛怕被調查」。

也有網友指出，從原PO曬出的頁面截圖可以發現，這位年輕人還有面試放鳥的紀錄，以及肄業的學歷有待查證，「果然肄業不是沒有原因的」、「曾經遇到過面試放鳥的，我很不客氣的回他：『面試放鳥過我不考慮喔』」、「高職有學系？不是大學才有嗎？連學歷都要造假，剛還去某高職看了一下只有餐飲管理科，哪來的觀光與餐飲學系」。

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