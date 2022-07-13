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萬安道長對上最紅「幽魂」　古風靓女警敎你避難

▲台南市第二分局結合全台最夯的「亞洲的地獄與幽魂展」，與台南市美術館申請合作拍攝萬安45號演習宣傳短片，效果十分吸睛。（圖／二分局提供）

▲台南市第二分局結合全台最夯的「亞洲的地獄與幽魂展」，與台南市美術館申請合作拍攝萬安45號演習宣傳短片，效果十分吸睛。（圖／二分局提供）

記者林悅／台南報導

萬安45號演習將近，台南市第二分局今年也特別結合全台最夯的「亞洲的地獄與幽魂展」，與台南市美術館申請合作拍攝萬安45號演習宣傳短片，片中除了有「萬安道長」教導民眾如何進行避難；並由古風女警來提醒民眾演習實施日期時段及管制事項，詼諧加上優質飄逸影片內容，一推出即在網路上爆紅。

▲台南市第二分局結合全台最夯的「亞洲的地獄與幽魂展」，與台南市美術館申請合作拍攝萬安45號演習宣傳短片，效果十分吸睛。（圖／二分局提供）

二分局指出，南部地區111年軍民聯合防空(萬安45號)演習訂於2022年7月27日下午1時30分至2時舉行，演習期間實施人、車、燈火管制。二分局今年以「萬安道長」及「靓徒弟」之互動，加上道地台語配音，向民眾宣導台南市警察局「防空疏散避難專區」網頁，「警政署APP」、「全民國防手冊」以尋找最近疏散避難設施等資訊。

▲台南市第二分局結合全台最夯的「亞洲的地獄與幽魂展」，與台南市美術館申請合作拍攝萬安45號演習宣傳短片，效果十分吸睛。（圖／二分局提供）

其中萬安道長由主辦之保安民防組組長陳博祥親自下海，其仙風道骨打扮並結合最強殭屍幽魂，以道地專業台語來向民眾宣導防空避難之資訊及要領；另分局秘書室女警張重翎，也特別支援擔綱演出俏徒弟，優質古風裝扮結合南美2館最美環境，拍出的影片直逼網紅之效果，也讓許多民眾好奇洽詢其身分。

二分局提醒民眾，若演習期間違反「疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制」，將依民防法第25條處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。另第二分局拍攝宣傳片前已事先聯絡並與台南市美術館合作，民眾未經申請勿於台南市美術館2館周邊及展間Cosplay，亦不可未經授權擷取、使用影片中之宣傳照片。

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