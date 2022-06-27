半年貸款13萬掉馬路被撿走！高雄女警助尋回　宜蘭男發文感謝

▲劉姓男子（右）感謝女警羅玉（左）幫忙找回遺失的腰包，（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

「這是我家半年的貸款阿！」家住宜蘭的劉姓男子日前南下高雄，騎車經過大順三路時，掉落一個裝有13萬元的藍色腰包，他報警求助，但監視器沒拍到相關畫面，原本不抱任何期望的劉男回到宜蘭，卻意外接到鼎山派出所女警羅玉的電話，真的找回遺失的腰包，讓他直呼太意外，還在臉書上PO文感謝警方的鍥而不捨。

▲劉男遺失腰包的地點。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市三民二警分局鼎山所警員羅玉日前值班時，劉姓男子報案指稱，他稱從宜蘭南下高雄要購買機車，行經三民區大順二路路段，突然驚覺藍色腰包不翼而飛，疑是行進間不慎掉落，因內有現金13萬元、鑰匙、遙控器等物，雖然立馬返回尋找，卻遍尋不著，只好向警方協助。

▲劉男遺失的腰包內有現金13萬和鑰匙等物品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

羅玉受理後，積極閱相關監視畫面，發現劉男騎乘機車時掉落腰包後，剛好有一名男子經過，疑似就是他把腰包撿走，再經過調閱相關監視器後，經通知男子到案後，他也坦承犯行，並把腰包交出，雙方清點後發現現金少了2萬元，但男子家屬願意歸還差額，劉男也同意和解，但男子還是在訊後依竊佔遺失罪嫌被移送地檢署偵辦。

意外找回腰包的劉男十分驚嘆鼎山所員警的超高辦事效率，他原先在臉書社團發文時，表示這筆錢是他家半年的貸款，影響很大，原本已不抱任何希望，但竟接獲警方通知抓到嫌疑人，並且找回錢包，劉男開心不已，特別再次發文感謝警方幫忙，也感受到受高雄人的熱情與溫暖。