當街罵女警「你他媽的」無罪　法官：民眾宣洩不滿的口頭禪

▲台中一名老翁當街罵女警「你他媽的」、「你屌什麼屌」，經法官判處無罪。（圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一67歲伍姓老翁在火車站附近，因向值勤女警提出交通建議後，不滿女警要他自行去向交通局回覆，怒罵女警「你他媽的」、「你屌什麼屌」，被警方依妨害公務提出告訴，經台中地院審理，認為這些話為台灣部分民眾宣洩不滿的口頭禪，且伍男也非針對毫無根據的事抽象謾罵，判處伍男無罪，全案還可上訴。

判決書指出，伍男於2020年7月21日下午5時許，在東區復興路4段與立德街交岔路口，因對台中車站周遭道路紅線設置不滿，向在該處執勤的女警反映後，因不接受女警的回覆，竟直接怒罵女警「你他媽的」、「你屌什麼屌」，被依侮辱公務員罪嫌送辦。

伍男表示，他當天搭火車到台中，正等太太來接，突然發現臺中火車站周圍載客區標示不清，就屢次對當時正在值勤取締的女警提出便民建議，不料女警卻敷衍他，要他自己去跟上級反映，他氣不過才說出這些話，並沒有想侮辱公務員的意思。

法官查驗當時的錄音檔，認為伍男是對女警接獲民眾陳情卻態度消極表達不滿與質疑，而用這種粗鄙言詞表達憤怒之意，用詞雖有失莊重，但並非針對毫無根據的事抽象恣意謾罵。

此外，法官認為詞語解讀並非一成不變，「你他媽的」、「你屌什麼屌」，為台灣部分民眾表達內心憤怒、發洩負面情緒的慣用詞語，用以作為日常生活對話中的發語詞或口頭禪，未必為了貶低他人人格。

法官審酌伍男為67歲男性，且自幼於軍眷長大，依照其成長背景、社會經驗、案發經過等，認為伍男慣用這些言論做為宣洩不滿的口頭禪，未必有辱罵員警的意司，雖然不恰當，但終究不能僅以伍男沒有禮貌，就讓他負刑法侮辱公務員之罪，判處伍男無罪，全案還可上訴。