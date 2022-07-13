「超級月亮」14日凌晨登場！最佳觀賞時段曝　年度大潮來了

▲2021年4月27日出現的「超級月亮」。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象局表示，7月14日起南方雲系北移，水氣增多，迎風面南部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區雖多雲到晴，但午後雷陣雨範圍擴大，除各山區外，中部以北平地午後降雨增多，會有局部較大雨勢。氣象局提醒，7月14日凌晨2點38分將迎來「超級月亮」，但期間恰逢年度大潮，西南部低窪地區須注意海水倒灌。

氣象局預告「年度天文大潮要來了」，因為7月14日凌晨2點38分迎來的最大滿月「超級月亮」，13日起將引發台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區的年度大潮。特別是14日到15日，西南部沿海低窪區域地區，在漲潮期間務必注意海水倒灌、局部淹水。

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氣象局表示，各地年度大潮日期略有不同，像是宜蘭、花蓮至成功、淡海至桃園、嘉義及北台南沿海發生在8月12日至8月14日；新竹至雲林及澎湖沿海則發生在9月12日到9月14日，同樣要注意沿海低窪區域海水倒灌、局部淹水等現象。

台北天文館建議，最佳觀賞時間13日傍晚5點06分，當月球通過近地點，此時地月中心距離35萬7372公里，是今年月球離地球最近時刻，當月球晚間6點37分升起時，雖然還不到100%「滿版」，但肉眼看來已和正圓無異，將比14日凌晨2時38分高懸夜空的「滿月」更為壯觀，而且幾乎一樣圓，是今年最好看的月亮。

氣象局指出，7月15日（五）至19日（下週二）環境偏西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，但午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；北部及東半部地區高溫炎熱，大台北地區有37度高溫發生的機率，東南部有焚風發生的機率。

▼氣象局公布天度天文大潮日期。（圖／中央氣象局）

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