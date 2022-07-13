因應育兒津貼提高　嘉義市設園增班提供平價優質教保服務

▲8月起每月育兒津貼提高至5000元 ，嘉義市開放東西區公所申請補助。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

自今年8月起，就學補助及擴大育兒津貼補助新制上路，第1胎育兒津貼每月發放額度提高到5,000元，第2胎每月6,000元、第3胎以上每月7,000元。嘉義市長黃敏惠為支持家長養兒育女，減輕家庭負擔及營造友善育兒環境，除積極推動公共化幼兒園設園增班，111學年度亦與30所私立幼兒園簽約成為準公共幼兒園，提供家長平價優質的教保服務。

教育處處長林立生說明，5歲幼兒就學補助原由家長向幼兒園提出申請，今年8月起，將比照2歲以上未滿5歲育兒津貼之額度及作業模式向東、西區公所申請，如本年7月已領有育兒津貼者，將由育兒津貼系統資料介接，家長免重新申請。111學年度預計有510名大班生受惠。市府委請東、西區公所提供民眾便利的單一窗口申請服務，讓家長能實質受惠。

如欲了解2歲以上未滿5歲育兒津貼及就學補助，可至全國教保資訊網查詢，幫助家長了解幼兒相關的補助及權益，透過由政府支持各種育兒補助，讓每個孩子都能獲得政府完整的照顧，並具體減輕家長負擔。嘉義市今年8月起並配合中央「0～6歲國家一起養」政策擴大發放2歲以上未滿5歲幼兒育兒津貼及5歲幼兒就學補助。



