爸媽小確幸！育兒津貼8月起調升為5千元「45.9萬幼兒受惠」

▲教育部加碼育兒津貼，8月起調升至每月5000元，估45.9萬幼兒受惠。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（20日）宣布，2至未滿5歲育兒津貼將分兩階段提高額度，自去年8月起，津貼由每月2500元提高至3500元，今年8月起，達加倍目標為每月5000元；另第2胎及第3胎以上的幼兒也再提高津貼額度，以期減輕爸爸媽媽養育子女的負擔，從110學年統計至111年3月計約45.9萬名幼兒受益，並持續辦理中。

教育部表示，津貼各月份將由各地方政府在受理申請的次月月底前，按月撥付，例如：111年8月第1名子女的津貼發放額度為5000元，將由各核定機關，在今年9月月底前撥付津貼至申請人指定帳戶。110學年統計至111年3月計約45.9萬名幼兒受益，將持續辦理。

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▲育兒津貼8月起調升到每月5千元，將有45.9萬幼兒受惠。（圖／教育部提供）

因應少子女化現象，教育部指出，行政院在110年1月29日修正核定「我國少子女化對策計畫（110年至113年）」，對於6歲以下幼兒教育與照顧，以「平價教保續擴大」、「就學費用再降低」、「育兒津貼達加倍」為主軸，持續提升平價教保供給量、加碼幼托補助及育兒津貼，達到「增名額」、「減負擔」及「加津貼」政策目標。

教育部表示，從108年8月起，銜接衛生福利部0至未滿2歲育兒津貼，教育部全國擴大發放對象為2至未滿5歲幼兒，以提供未滿5歲的家庭育兒協助措施無縫銜接。對於未接受公共化及準公共教保服務，且符合幼兒父母或監護人綜合所得稅稅率未達20％等申領條件者，每月發給育兒津貼，減輕家長負擔。教育部也同步完成建置本津貼線上申請，讓家長申請更便利。更多相關訊息可至全國教保資訊網查詢，也可撥打免付費諮詢電話0800-205-105洽詢。