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育兒津貼「自己顧月領5千」　陳其邁有感加碼：高雄準公托凍漲

▲ 娃娃車,推車,嬰兒車,小孩,幼童,家長,家庭教育,親子教育,幼兒（圖／記者季相儒攝）

▲今年8月起，未滿2歲兒童的育兒津貼及托育補助每月將再加碼補助1,500元，在家自己照顧可領育兒津貼每月5,000元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

近日疫情升溫，為減輕育兒家庭壓力，高市府結合中央資源推出減壓好料。自今年8月起，未滿2歲兒童的育兒津貼及托育補助每月將再加碼補助1,500元，在家自己照顧可領育兒津貼每月5,000元，送托準公托中心每月可領托育補助8,500元。市長陳其邁也宣布，高雄市準公托中心，最高收費也維持原金額今年不會調高。

▲▼育兒津貼8月起調升到每月5千元，預估估45.9萬幼兒受惠。（圖／教育部提供）

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▲育兒津貼8月起調升到每月5千元，預估估45.9萬幼兒受惠。（圖／教育部提供）

市長陳其邁為體恤家長，宣布高雄市準公托中心，最高收費也維持原金額今年不會調高，真正減輕育兒家庭的負擔！市府同時也訂定「準公共托嬰中心獎勵計畫」，鼓勵托育專業人員久任及獎勵準公托嬰中心提升托育人員薪資待遇，公私協力共同營造友善托育職場、更好的托育環境。

托育專業人員是優質托育環境的重要核心，為了體恤托育人員的辛勞與肯定其專業的付出，市府在今年1月起，已調增公托中心托育專業人員薪資，每月加薪4,600元；另外，44家準公托中心托育專業人員，包括主管、護理及托育人員等，只要今年7月前任職年資滿1年、3年、5年以上，就可以依年資申請「久任獎勵金」。

▲▼育兒津貼托育補助再提高，高雄準公托中心最高收費不調漲。（圖／高雄市社會局提供）

▲育兒津貼托育補助再提高，高雄準公托中心最高收費不調漲。（圖／高雄市社會局提供）

為了營造友善的托育職場，準公共托嬰中心若幫主管人員、托育人員、專業護理人員等全數投保薪資達一定級距金額，可以依級數向市府申請6萬到18萬元的獎勵金，希望用提高待遇來鼓勵托育專才留任、改善勞動條件。

陳其邁表示，給兒童一個安心成長的環境，是他最關心且持續督導團隊努力的重要目標，包括『公共化教保服務達4成目標』、『設置達30處公共托育機構，111年達到目標53處』、『增設31處共融公園，111年達到67處目標』；在公托品質提升部分『提高公托照顧比為1比4』、『調增公托專業人員薪資4,600元』。

高市府也重視民間力量的各項服務，除了獎勵準公托嬰中心措施外，也將與「高雄市托嬰協會」合作托嬰中心自主精進服務品質提升計畫，達到托嬰專業共好及公私協力雙贏共榮的目標。期待可以有更多優質人力在托嬰專業深耕服務，陪伴我們高雄的囝仔快樂成長，共同為高雄友善育兒環境持續投注愛與關懷。

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