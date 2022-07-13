新北台中比一比！他評林佳龍「假大空」　侯友宜「較實在」

▲韋安認為新北市長侯友宜較實在，而前交通部長林佳龍提出的政策論述是「假、大、空」。（圖／資料照）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨中執會13日正式提名無任所大使林佳龍出戰新北市，而藍營方面，現任新北市長侯友宜日前也鬆口表態競選連任。對此，媒體人韋安在臉書上發文表示，林佳龍和台灣智庫提出的Taipei plus政策論述，說明要以「跨域治理、數位治理的方法，打破都市的本位主義推動新北市發展」、「侯友宜市長該做卻沒有辦法做好的事，我來擔！」都是天馬行空、畫大餅，無法與侯友宜的「實在」來比較。

韋安在發文中提出三點對林佳龍的質疑，首先是侯友宜近期密集展開新北市29區的「行動治理」行程。侯友宜4年前參選時，許下的承諾和政見，透過一場場區、里的行動治理行程，向市民繳出施政的「成績單」，並接受了最嚴格的檢驗。「其他的縣市長，能接受這樣嚴格的考驗嗎？」

韋安還指出，侯友宜當市長後，只用了3年時間，就將過去50年無人能改變的新泰塭仔圳，以及被非法使用30的五股垃圾山，成功整治翻轉面貌。塭仔圳居民及業者全力配合，在零抗爭下快速搬遷完畢；五股垃圾山也讓當地產業及土地使用，從非法到合法，增添許多綠地，蛻變成五股夏綠地，讓國門煥然一新。

最後，他以新北的交通建設為例，說明侯友宜過去3年半，從捷運到輕軌，建設的軌道長度和效率都是全國第一，隔壁的台北市則還在原地踏步。「林佳龍在台中執政過4年，侯友宜在新北當市長3年半，兩人的『過去式』政績，一比較就知道，誰是實踐家？誰讓人感覺是『假、大、空』了？」

韋安怒批，林佳龍所謂「跨域治理、數位治理的方法，打破都市的本位主義，整體規劃首都圈的發展」，是空洞無物的政策想象，和侯的具體作為來比較，只會「嚇死」新北市民，幫侯友宜在年底選戰中來「催票」。