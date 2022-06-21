今天夏至！北回歸線將見「立竿無影」奇景

▲台北天文館表示，夏至的太陽就位於「8字圖」的最頂端。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今（21日）是24節氣中的夏至，台北市立天文科學教育館指出，夏至是24節氣中最早被確定的節氣，早在2300年前就有記載，而夏至是北半球一年中白晝最長的一天，這天太陽直射北回歸線，在正午前後若在北回歸線上，太陽正好在頭頂，將可見「立竿無影」的奇特現象。

台北天文館表示，夏至是24節氣中最早被確定的節氣，早在《尚書・堯典》中就有記載，「日永，星火，以正仲夏」的「日永」，即是指西元前2300年左右，古人就測定夏至。

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天文館表示，今年的夏至發生在今天17時14分，這時候太陽直射北回歸線，是北半球一年中白晝最長的一天，且緯度越高的地方白晝越長，到北緯66.5度的北極圈內則為永晝、沒有夜晚，而在夏至當日的正午前後，若位於北回歸線上，太陽正好在頭頂，將可見「立竿無影」的奇特現象，至於在北回歸線以北的地區，影子會偏向北方，以南則影子偏向南方。

此外，台北天文館表示，在一年中，若能長期於固定時間、位置拍攝太陽，將可看到太陽呈現「8字圖」的日行跡，而夏至的太陽，就位於「8字圖」的最頂端，有興趣的民眾可以試著拍出這美麗的日行跡。

