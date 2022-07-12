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外送員逆向遇警車！他神反應跳車「切換模式」　6秒求生片笑瘋網

網搜小組／閔文昱報導 

辛苦在外跑外送，若還因違規被開單就真的虧大了。一名外送員在送餐途中，轉入一處禁止通行小巷，打算逆向抄近路前往目的地，不料轉彎後馬上看到一輛警車就停在路邊，讓他嚇得立即跳下車，並「切換模式」改成手牽機車小跑步前進。畫面被上傳到臉書後，引發不少討論。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享影片，只見一名外送員違規左轉後，正要逆向通過小巷，結果馬上看到一輛正在值勤的警車停在路旁，眼見就要當著警察的面前公然違規，外送員靈機一動，馬上跳下車，並改以手牽機車的方式快速經過警車，幸運逃過一劫，讓原PO看了也不禁笑稱，「愛轉角遇見了誰，完啦，巴比Q了。」

▲有外送員正要違規逆向時，剛好撞見警察，立馬「跳車求生」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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▲有外送員正要違規逆向時，剛好撞見警察，立馬「跳車求生」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

影片曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛笑稱「這番操作如此流暢，應該是第157次以上，才有這般行雲流水的境界」、「尚書大人真機靈，警察在那就往那牽」、「肯定是憲兵機車連的」、「您的餐點正在做筆錄」、「動作超快耶」、「這般操作讓警察都來不及反應」、「這反應算一流了」、「這反應我跪了」、「求生意志堅強」。

▲有外送員正要違規逆向時，剛好撞見警察，立馬「跳車求生」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

不過也有網友指出，「這樣其實還是算闖紅燈吧」、「用牽的也是，講簡單點，行人用走的也都是算闖紅燈，不過罰金不一樣」、「這種逆向超危險」、「心存僥倖之心不可有」、「逆向還是可以抓」。

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