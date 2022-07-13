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大陸新增本土57+204例！甘肅蘭州管控升級　所有小區封閉式管理

▲甘肅張掖防疫人員替外來車輛駕駛進行核酸檢測。（圖／CFP）

▲蘭州升級疫情防控措施。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委13日通報，新增本土病例57例和本土無症狀感染者204例，合計共261例。其中，甘肅新增本土8例，無症狀感染者61例。甘肅蘭州市自7月11日0時起，在城關區、七里河區、西固區、安寧區實行一週臨時管控措施。13日，官方再發通報宣布升級管控措施，對所有小區實行封閉式管理。

大陸衛健委通報顯示，新增本土病例57例，其中廣東16例，甘肅8例，安徽7例，上海5例，江蘇5例，山東5例，內蒙古4例，河南3例，海南3例，江西1例。

新增本土無症狀感染者204例，其中甘肅61例，上海50例，山東33例，河南22例，江蘇14例，廣東6例，海南6例，江西4例，安徽3例，廣西3例，福建2例。

據《每日甘肅網新聞》報導，蘭州市自7月11日0時起已對城關區、七里河區、西固區、安寧區實行一週臨時性管控措施。蘭州市新冠肺炎疫情聯防聯控領導小組辦公室12日再發通報，升級臨時管控措施。

通報稱，在蘭黨政機關、企事業單位、社會組織等實行週末彈性工作模式，保持正常運轉。除承擔疫情防控、安全生產、應急搶險、城市運轉、值班值守等必需緊要任務的工作人員外，均實行居家辦公。

通報指出，各類娛樂休閑場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所一律暫停營業。生活超市、農貿市場、藥店、醫療機構正常運行，嚴格落實「一掃三查」(掃「小蘭幫辦」、查體溫、查健康碼、查行程卡)措施並查驗24小時核酸檢測陰性證明。餐飲類企業禁止堂食，僅可通過到店自取、網路或電話等外賣訂餐，提供「無接觸式」外賣服務(配送至小區門口)，其他營業場所、門店全部暫時停業。

通報指出，低風險區小區實行封閉式管理，小區只保留一個出入口，實行24小時值班值守，嚴格執行出入證管理制度，購買生活物資憑出入證每天每戶只能外出1次。參與疫情防控、醫療救護、應急搶險、垃圾處理、行政執法、保障城市基本運行的行業工作人員以及快遞、外賣配送人員，憑24小時核酸檢測陰性證明和工作證件可外出工作。外來人員一律禁止進入小區。

通報稱，城市公交車、軌道交通採取調整發車頻次、減少運營圈次，通過中高風險區站點時要甩站、繞行。乘客須嚴格落實掃碼、測溫、戴口罩等防控措施，同時出具24小時核酸檢測陰性證明。

通報強調，除保供、保產、保穩、公安、消防、應急等防疫車輛外，不符合規定的社會車輛不運行、不流動。私家車原則不出行，確因外出就醫、工作需要等必須出行的車輛，對所有駕乘人員落實「一掃三查」、24小時核酸檢測陰性證明和出入證(或單位工作證明)後予以通行。

通報表示，全市人員非必要不離蘭，確需離蘭的，必須落實「一掃三查」、24小時核酸檢測陰性證明、所在單位(學校)證明或居住地所屬社區證明。市域外人員非必要不入蘭，確需入蘭的，須落實「一掃三查」，持24小時核酸檢測陰性證明。入蘭後立即進行1次核酸檢測，並遵守蘭州市疫情防控規定，中高風險區所在縣區入蘭人員管理和服務措施不變。

最後，通報強調，民眾看病就醫可提前聯繫醫療機構、街道社區服務熱線求助，醫療機構和社區要為居民正常就醫提供保障，各級各類醫療機構不得以任何理由拒絕接診。

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