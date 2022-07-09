調薪扣獎金！中華快遞擬下週一全台總罷工　800家銀行受衝擊

▲不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華快遞員工底薪未破3萬，爭取加薪5千元，且不得扣績效獎金，資方雖公告調薪5千元，但對獎金和年收入不減無承諾，中華快遞工會近日再發起第二波罷工投票，工會理事長陳宏春表示，下快下週一(7/11)將發起全台總罷工將有170人參與，預估全台將有700到800家銀行將會受到影響，呼籲資方盡速提出承諾。

中華快遞企業工會針對長年低薪爭取調薪5,000元，且不得減少績效獎金，首波於7/4發動一日警告性罷工，經過7/5及7/6兩次協商，中華快遞雖於7/7公告全員調薪5,000元，卻仍未對於其他訴求有所回應，無法保證實質薪資增加，更未承諾績效獎金不減，引發工會不滿。

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中華快遞今宣布，已發起第二波罷工投票，呼籲資方儘速與工會協商並簽訂協議，經全體會員174人以無記名直接投票，領票人數129人，同意罷工及設置罷工糾察線共計129票，反對0票，故以全體會員74.1%同意通過罷工決議。截至目前累計繳納罷工基金金額已餘新台幣80萬元。

▲不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

工會理事長陳宏春表示，最快下週一將發起全台總罷工，會有174名員工會參與罷工，估計全台有7到8成銀行、約700到800家會受到影響，呼籲資方盡速具體承諾調薪不會減少獎金年收入，工會就會暫停罷工行動。

工會提出4大訴求，包括全體實質調薪5,000元，協議承諾111年績效獎金不低於109年與110年平均，薪資結構參考母公司並與工會協商制訂，正職人員薪資不低於派遣人員。

中華快遞工會強調，工會長年爭取實質調薪已有多年，然而卻遭資方一騙再騙，例如2020年全勤獎金500元憑空消失、2021年調薪卻遭大砍績效獎金，雖有交通部長王國材及中華郵政公司總經理江瑞堂正面肯定工會訴求，但若無具有真正決定權者與本會協商簽署協議，本會實在難以信任中華快遞公司目前公告之方案。