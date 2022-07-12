哥哥深愛日本「為國獻命」！安倍親弟喪兄後首發聲：請好好安息

▲岸信夫PO出與哥哥安倍晉三的合照。（圖／取自岸信夫臉書）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，他的胞弟岸信夫12日上午在自己的臉書悼念已故的哥哥，而這也是他在安倍逝世後，首次公開發聲。岸信夫上傳兩兄弟露出燦爛笑容的合照並寫道，「2022年7月8日，我失去了哥哥，對整個日本而言，更是失去了一位無可替代的領導者。」

岸信夫12日在臉書上寫道，「2022.7.8，我失去了我的哥哥。對日本而言，也是失去了一位無可取代的領導者。這是恐怖攻擊對民主主義的褻瀆，更是企圖透過暴力封殺言論。我的哥哥深愛日本，為了守護這個國家，將自己的生命都奉獻給政治。留下來的我們都很清楚。您辛苦了，謝謝，現在請好好安息。」

▲岸信夫首度發聲悼念哥哥安倍晉三。（圖／取自岸信夫臉書）



岸信夫同時也PO出兩兄弟的合照，照片中的兩人都露出燦爛的笑容，誰也沒想到，現在卻只能成為追憶。

岸信夫為現任防衛大臣，由於罹患小兒麻痺的舅舅岸信和膝下無子，因此在外公岸信介的安排下，被過繼給舅舅，直到高中畢業才得知自己的身世，並與「表哥」安倍晉三相認。由於岸信和身體不便，未能從政，因此岸信夫雖出身政治世家，但是在大學畢業後，仍直接當起上班族，直到數十年後才投入政壇。

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