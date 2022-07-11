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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「林佳龍民調最接近侯友宜」　鄭文燦曝蔡英文徵召內幕

▲無任所大使林佳龍出席《今周刊》台灣大未來高峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲無任所大使林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／新北報導

民進黨選舉對策委員會10日建議徵召無任所大使林佳龍參選新北市長。對此，桃園市長鄭文燦11日表示，林佳龍是黨內新北市民調中支持度最高，也是民調跟侯友宜最近的人選，相信跟台北市長候選人陳時中組成「龍中配」是最好選擇。

林佳龍原本積極爭取台北市長提名，但近期包括民進黨秘書長林錫耀、桃園市長鄭文燦等黨政要角「銜命」勸進林佳龍，使林原本堅定不參選新北市長的想法鬆動，蔡英文8日中午在官邸會見林佳龍時，也力挽狂瀾，盼他挑起新北的重責大任，並表達對林近年面臨諸多「磨練」的疼惜，而林佳龍也正面回應，點頭願意承擔新北這一局。

蔡英文曾3度與林佳龍見面，商討參選新北市長一事，對於為何林佳龍從選台北、到願意轉戰新北，態度為何變化，鄭文燦今接受資深媒體人黃光芹訪問時，也還原當時狀況。

鄭文燦指出，因雙北需要同時就定位，所以決策過程非常困難，而大家期待陳時中選北市，不可能做太大改變，至於新北市的民調中，林佳龍是黨內可能人選中最高，於是總統請他跟林佳龍深談，希望選戰布局能透過新北市的定位，為北北基桃帶來加分作用。

鄭文燦說，自己與林佳龍懇談過好幾次，彼此認識許久，不僅是學長學弟關係，也沒有吵過架、口出惡言，且林佳龍也非常擅長城市治理論述，具有在地性、國際視野，相信跟陳時中可以有很好的搭配。

鄭文燦提到，國民黨候選人可能是爭取連任的新北市長侯友宜，且侯是總統級候選人，因此承擔新北這局需要很大能量，黨內便共同推薦林佳龍，且林願意承擔，也說明了轉折原因，且北市若黨內徵召陳時中，林也會全力支持，相信「龍中配」是最好選擇，並沒有外界所說有奇怪的故事。

對於蔡英文徵詢過程，鄭文燦提到，蔡英文在徵詢過程花了很多時間，而自己希望未來民進黨的中生世代，能在不同領域及崗位承擔責任，台灣才會變強，且新北具有關鍵樞紐地位，黨內需要推出最強候選人，而林佳龍在新北市是黨內民調最高，離侯友宜民調距離也是最近的。

鄭文燦說，蔡英文跟黨內其實就一直鎖定林佳龍選新北，且陳時中在黨內民調也是最高，潛力也最大，這兩人在潛在人選中一直都是最強的。

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