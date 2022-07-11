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妹子半年換4工作「年薪漲10萬」　男友狂唸讓她怒：不喜歡不能換嗎

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲妹子半年換4份工作「年薪漲10萬」，男友卻狂唸「要撐下去、要適應新公司」。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

網搜小組／趙蔡州報導

對於許多人來說，換工作可能是常態，一名女網友在Dcard表示，她去年底至今換了3次工作，如今即將換第4份工作，結果就被男友唸了一頓，但她自認換到現在，年薪多了10萬元，又不是完全沒進步，「不喜歡的（工作）不能換嗎」。貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard說，她目前32歲，去年底到現在一共換了3份工作，現在即將換第4份，結果一直被男友唸，男友認為要撐下去、要適應新公司，但她認為「面試上了就一定要撐下去嗎，不喜歡不能換嗎」、「我換到現在，年薪多了10萬，也是有進步」、「而且公司不進去，怎麼會知道這間公司是不是自己想要的」。

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她強調，每一份工作都是無縫接軌的狀態，職涯發展上沒有空窗期，覺得要找到自己喜歡、薪資發展都滿意的工作，才會選擇深耕，「但男友認為，去了就算不喜歡，也要做個幾年再說，想法上跟我有差異」。

▲▼工作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO想要找喜歡，且薪資發展都滿意的工作，才會深耕。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「如果越換越好我沒意見，但是薪水越找越跟當初離開待最久的公司一樣，那也只是在差不多的地方打滾」、「雖然我也想說太短不好，但你都能無縫接軌，薪水也往上提升，實在也沒什麼好說的了」。

也有人說「如果越換越好就不錯啦」、「換工作之餘，也順便換男友啊」、「越換越好當然OK，管男友那麼多幹嘛，再吵就把他換掉」、「本來想說點什麼，後來想想也不錯」、「跟談戀愛一樣，不談怎麼知道不好」。

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