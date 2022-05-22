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妹子面上外商「憂換太多公司履歷難看」　網見薪水勸跳槽：往上爬

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者黃品臻／綜合報導

許多人都會覺得，在一年內多次轉換不同工作，可能會讓履歷不好看，近日就有網友苦惱發文求救，去年畢業至今，已經一連換了4間公司，不料最近又因為有公司邀請、並成功面試上，讓他很猶豫要不要跳槽，擔心會讓履歷很難看，對此，網友們見了新公司開的薪水後，紛紛留言鼓勵「為何不跳？」

該名網友在Dcard上以「一年內換太多工作該再換嗎」為題發文，提到自己從去年畢業後，一年內總共換了4間公司，薪水也從初始的3萬4000元歷經轉換，到現在的4萬元，而原PO對於工作內容並不排斥，目前也是見紅就休的放假狀態。

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不過最近卻有一個問題困擾著原PO，他表示，「因為有一間外商邀請我面試，也上了，他開了46,000（元）、週休，真的很讓人心動，可是這樣我一年內至少換了五間，好像會讓履歷非常不好看，所以很猶豫要不要跳槽。」

詢問家人，家人們都建議原PO在現在的公司繼續待下去、不要再換了，但原PO又很怕以後會沒有這麼好的機會，因此猶豫不決，「請問有過來人可以建議我嗎？畢業一年換太多工作是不是真的不好？」

▲▼原PO擔心一年內換太多家公司會對履歷有影響。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO擔心一年內換太多家公司會對履歷有影響。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，不少網友都覺得原PO是換到更好的工作，沒有理由不去，「上了就去啊，差6000（元）耶」、「工作越換越好有什麼關係，公司錄取妳就是肯定妳的能力」、「幹嘛跟薪水過不去，都上了不去是傻了嗎？而且外商應該也早知道你一年內待過四間公司，他們有在意嗎？沒有嘛，那想那麼多幹嘛？一個月多6000，年薪是多7.2萬耶，不去才真的會後悔」、「薪水往上爬呀！這是企圖心、上進心，哪裡不好了，短時間內這樣攀升很厲害，有能力的人，又還年輕，去吧」。

也有網友給予其他建議，「你為什麼不選擇跳槽，然後做久一點，有喜歡就穩定在這間就好」、「之前也會覺得履歷會不會不好看，但你都已經拿到 offer 了，就去，喜歡就待久一點，如果有運氣不錯繼續找到更好的工作，再往上跳也沒問題啊」、「妳覺得下一間可以待久一點就換啊，面試答得出來就好」。

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