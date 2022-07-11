準備要結婚　親戚突曝「男友曾出家10年」！她知真相後想悔婚了

▲原PO準備要和男友結婚了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶交往應該要把過去所有經歷都說出來嗎？一名女網友表示，最近準備要和男友結婚了，沒想到卻意外得知對方曾出家10年的事，讓她覺得被欺騙了，氣到想要悔婚，但又怕家人難過，不知道該如何是好。不少網友看到後，紛紛勸說「有疑慮就先剎車，談清楚再說吧」。

原PO在「匿名公社」發文表示，自己先前有一段失敗的婚姻，之後恐懼了許多年，不敢再踏入婚姻生活中。過了許久終於走出陰霾，認識了現在的男友，近日也接受了對方的求婚，沒想到男方隱藏了她不知道的秘密，「今天才在他親戚口中知道他曾出家，這讓我很震驚」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO最近才知道男友曾出家10年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO表示，和男友交往快1年，對方看起來並無特別的宗教信仰，因此很難聯想到對方曾出家過。詢問之後，對方表示是年輕時衝動做錯事，想要尋求心靈平靜才出家10年，她聽完解釋仍無法接受，「我認識他時才還俗不到1年，我覺得被欺騙了」，雖然想要悔婚，但又擔心會傷了爸媽的心，不知道該怎麼辦。

不少人看到PO文後，紛紛表示「我認為不宜草率結婚」、「千萬不要再結婚了啦…很累！一個已婚者給妳的勸告」、「父母寧願妳選擇自己想要的，而不是做了決定再後悔」、「是誰在乎誰？他說不定只想找到內心平靜，妳呢」、「無神論會不會是他出家10年得到的結論呢？不過倒是可以參考一下做錯什麼事」、「直接問清楚，不能接受就拒絕結婚」，但也有人指出，「出家怎麼了？又不是出軌」、「出家還俗比出軌返家好吧」。