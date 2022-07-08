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大陸 大陸焦點 特派現場

帥氣弟代智障哥相親！婚禮當天新娘見「真身」嚇哭　結局超狂展開

▲▼帥氣弟代智障哥相親。（圖／翻攝自萬象新聞）

▲帥氣弟代智障哥相親。（圖／翻攝自萬象新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日流傳一起「代兄相親」的婚事，影片顯示，一名外表帥氣的男子，代替有智能障礙的哥哥到一正妹家提親，女方誤以為對方形象帥氣，且因男方家答應給80萬元人民幣（約新台幣355萬元）的聘金，女方家便同意婚事。沒想到結婚當天，新娘才知道結婚對象是有智能障礙的哥哥，當場嚇哭崩潰要悔婚。

據《萬象新聞》報導，該起事件在江西省發生，影片中，女方家以新娘為首，指責男方是在騙婚，稱直至婚事當天才知道新郎不是帥氣弟弟，而是相貌平平且有智能障礙的哥哥。新娘當場嚇哭，崩潰要求退婚。

新娘指責男方一家人全是騙子，「想騙自己嫁給一個傻子。」但新郎母親聽完反駁稱，她讓弟弟提親，從沒說過是要弟弟結婚，「是女方家人沒有聽清楚，現在又想悔婚，分明是蠻不講理。」

▲▼帥氣弟代智障哥相親。（圖／翻攝自萬象新聞）

▲這是哥哥。（圖／翻攝自萬象新聞）

之後，男方同意讓新娘悔婚，但新娘拒絕退還80萬人民幣（約新台幣355萬元）的聘金，認為自己是被騙的一方，「彩禮就當精神損失了，一分不退。」對此，雙方僵持不下，一直在門外大吵大鬧。

影片之後於網路瘋傳，不少網友批評男方做法如同詐騙，「憑什麼要退（禮金），這是騙婚，沒向他要精神損失費就不錯了」、「騙婚，賠償精神損失費」、「報警吧」。

但也有網友認為劇情太「狗血」，看起來像「擺拍」，難以令人相信是真實事件，「相完親不用談戀愛的嗎」、「好好看房間的布置和哥哥的妝容就能知道是假的，結婚不會那麼敷衍」。

▼新娘當場崩潰說不嫁了。（圖／翻攝自萬象新聞）

▲▼帥氣弟代智障哥相親。（圖／翻攝自萬象新聞）

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