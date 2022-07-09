飆36度！8縣市防烤焦　下週熱帶擾動發展關鍵時間曝

▲明天將有8縣市可能出現36度以上高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

受太平洋高壓影響，明(7/10)中午前8縣市可能出現36度以上高溫，氣象局表示，下週二(7/12)前都是高溫，午後雷陣雨侷限山區；下週三(7/13)到下週五(7/15)受南方雲系影響水氣靠近台灣，降雨明顯；另南海和菲律賓東方海面熱帶擾動模擬模式看法分歧，仍待觀察，路徑和強度下週一(7/11)將可判斷。

明8縣市將爆高溫，氣象局表示，天氣高溫炎熱，明(7/10)日中午前後宜蘭縣地區、台東縣地區，新北市盆地，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市盆地為黃色燈號。

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▲明8縣市可能出現36度以上高溫。（圖／氣象局提供）

氣象局天氣預報員曾昭誠表示，今天到下週二受太平洋高壓影響，天氣晴到多雲且高溫炎熱，午後陣雨侷限山區和鄰近山區；下週三過後到下週五受南方雲系北移影響，水氣比較靠近台灣，迎風面東部和東南部會有局部陣雨，下午後西半部各地山區午後雷陣雨明顯；下週六(7/16)會比較偏南風環境，各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

下週南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，當中有熱帶系統發展的機率，曾昭誠指出，熱帶擾動模擬模式看法很分歧，會不會發展和強度還沒有那麼確定，路徑要看中心結構，預計下週一可以判斷，目前研判7/13過後到7/15會有水氣影響。