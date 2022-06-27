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社會 社會焦點 保障人權

北市民生社區拾荒男竟是失聯移工　躲6年月收3萬6

▲移民署台北專勤隊日前逮捕失聯6年的逃逸越籍移工阿杜。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署台北專勤隊逮捕失聯6年的逃逸越籍移工阿杜，並查扣他回收資源用的三輪車。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署北區事務大隊台北市專勤隊日前在台北市松山民生社區路邊攔查1名男子，車上載滿大量資源回收物，該男自稱是在台依親居留越南人，為維持家計外出工作賺錢，沒想到進一步查證後，發現真實身分竟然是失聯移工！

移民署表示：台北市專勤隊日前獲報，松山民生社區周遭有一名拾荒男子疑似為外籍人士，專勤隊不放棄任何追查失聯移工機會，在附近埋伏等候多時，終於看見拾荒男子騎著三輪車緩緩出現，便隨即上前盤查身分

▲移民署台北專勤隊日前逮捕失聯6年的逃逸越籍移工阿杜。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署台北專勤隊日前逮捕失聯6年的逃逸越籍移工阿杜。（圖／記者張君豪翻攝）

該男起初自稱是在台依親居留的越南人，為愛妻而外出工作賺錢，卻無法提供證件，經查證後才發現原來拾荒男子的真實身分是失聯移工「阿杜」；專勤隊查出，他已在台失聯長達6年，終被移民署查緝到案！專勤隊將他帶回時，阿杜仍不忘他的生財工具三輪車，頻頻問隊員，「那我的車怎麼辦？」

北市專勤隊深入了解調處，阿杜認為做資源回收工作、較不易遭查緝或被檢舉，且月收入可達新台幣3萬6千元，阿杜才鋌而走險、假冒他人越配身分做資源回收，未料仍遭查緝到案。

台北市專勤隊同時向周遭資源回收廠宣導，若發現變賣者、其他外來人口身分有疑慮觸法之虞，可撥打02-22396393向台北市專勤隊進行通報及檢舉，若台灣業者聘僱、容留失聯移工非法工作，最高可處新台幣75萬元罰鍰。

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