紙本發票變少！「桃喜野餐日」募集逾14萬張雲端發票捐做公益

▲「桃喜野餐日」募集雲端發票做公益。（圖／翻攝邱奕勝臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著紙本發票變少，影響社福團體運作，殊不知，電子發票也可以捐贈公益。桃園市政府地方稅務局局長姚世昌11日表示，該局每年都募集10餘萬張「愛心發票」，10日於中壢區龍岡大操場舉辦「桃喜野餐日」活動，特別規劃闖關摸彩、捐雲端發票換好禮，募集14萬5,888張以上的雲端發票，將全數捐贈桃園市社福團體做公益。

▲「桃喜野餐日」募集逾14萬張雲端發票做公益。（圖／地稅局提供）

出席「桃喜野餐日」活動的議長邱奕勝表示，疫情期間地方稅務局不斷推出多項便民服務措施，讓民眾疫情期間在家就能透過智慧便捷管道，享受24小時不間斷的服務。地方稅務局在繳稅期間更提供各種便利繳稅管道，希望民眾輕鬆、快樂繳稅，期待穩定、成長的稅收支援市府各項福利及公共建設，讓桃園更美好。

「桃喜野餐日」活動，特別規劃闖關摸彩、捐雲端發票換好禮、情境遊戲、FB直播留言抽好禮、草地音樂、餐車美食及野餐打卡等多項周邊活動，讓參與的大小朋友在歡樂之餘，瞭解桃園市房屋稅徵收率調整、不動產移轉一站式服務、納稅者權利保護法、政風廉政與反貪倡廉及新頒稅務法令等訊息，體驗行動支付及雲端發票的便利。

當日現場也有臺灣期貨交易所贊助紙風車卡車藝術工程，由臺灣特技團演出精彩的「愛麗pu的奇境夢遊」，並邀請台灣國際兒童村、天使心家族社會福利基金會等一起觀看，度過暑假的歡樂時光，活動吸引逾2,500位大小朋友參加。

包括：議長邱奕勝、市議員劉曾玉春、彭俊豪、王仙蓮等人士也蒞臨現場同樂。