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桃園市小農手匠發展協會基地開幕　推動小農創新農產品價值

▲桃園市小農手匠發展協會基地慶開幕

▲桃園市小農手匠發展協會基地開幕。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助小農，辛苦種植的農產品獲得很好的價值，桃園市小農手匠發展協會在中壢區新生路與興東路週邊，租下一棟閒置多年的紅磚屋做為基地，以維修代替拆除，盡量廢物利用，經4個月的費心整理，29日為重新展現生命的基地慶開幕，邀請新住民朋友以異國美食和客家美食交流，吸引週邊老農、地方人士逾百人參與，場面熱絡。

▲桃園市小農手匠發展協會基地慶開幕

▲▼蓮霧樹下舉行茶席展演。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園市小農手匠發展協會基地慶開幕

桃園市茶藝學會前理事長、也是小農協會常務理事甘興德、偕同妹妹甘鳳琴於基地前蓮霧樹下舉行茶席展演；吸引喜愛茶文化的議長邱奕勝、連江縣長參選人曹爾元、新創會前理事長曹爾居和移民署桃園站主任黃英貴，於陸續到達基地後，被茶香吸引至茶席接受奉茶，以茶會友。

▲桃園市小農手匠發展協會基地慶開幕

▲邱奕勝議長肯定小農手匠發展協會，推動小農創新農產品價值。（圖／記者楊淑媛攝）

世代從農的議長邱奕勝表示，疫情帶給人們生活的改變，將生命重心和土地的重新貼合，將是未來農藝復興的新浪潮，小農手匠發展協會引領農業復興新浪潮，於社會網絡中的友善小農實踐，值得肯定。

▲桃園市小農手匠發展協會基地慶開幕

▲理事長余孟芬要協助小農，辛苦種植的農產品獲得很好的價值。（圖／記者楊淑媛攝）

小農手匠發展協會理事長余孟芬說，原從事媒體工作的她，20多前在台北創業為中小企業進行品牌行銷，深知品牌的建立不易，有感種菜多年的母親年歲漸長，務農的叔伯們辛苦種植的農產品，無法獲得很好的經濟效益，因此返回中壢故鄉，暗下決心要協助小農，辛苦種植的農產品獲得很好的價值，而成立小農手匠發展協會。

▲桃園市小農手匠發展協會基地慶開幕

為推動協會會務，協會今年二月在中壢區租下一棟閒置多年的建築物，他們以維修代替拆除，盡量廢物利用，資源重生，連桌椅家具和鍋碗都是協會會員捐贈，100多坪的空間得以提供品牌商品展示，合作夥伴開會交流，食農教育課程等。這個地點不僅鄰近青農林蔚潭和郭于倩的作物農場。同時位於中壢SOGO商圈和青埔社區中間，是都市開發中僅剩的黃金綠地，市區的人不到10分鐘車程即可到達這個有蟲鳴鳥叫、螢火蟲蝴蝶漫飛的小桃花源。

▲桃園市小農手匠發展協會基地慶開幕

▲基地開幕，理事長余孟芬(右四)邀請新住民朋友以異國美食和客家美食交流。（圖／記者楊淑媛攝）

協會總幹事郭于倩表示，桃園是一座多元族群的城市，新住民朋友人數居全台第四多，而食物是最好跟世界交流國際作朋友的媒介，協會邀請新移民女性關懷協會於今天基地成立，以異國美食和客家美食交流，新住民朋友並於料理美食過程中，到基地旁菜園現採香料入菜。▲桃園市小農手匠發展協會基地慶開幕

▲食物交朋友，創騰電商顧問劉明瑜執行長、由米創意楊禮琳(左二、三）、新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青(右二)參加基地開幕。（圖／記者楊淑媛攝）

包括：桃園市議長邱奕勝、移民署桃園站主任黃英貴、連江縣前地政局長曹爾元、市議員彭俊豪、市議員參選人黃崇真、魏筠、農業局專員胡淑芬、青年局專委溫建源、新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青等人士出席活動。

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