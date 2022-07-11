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宜蘭+451　41家醫療院所今起打Novavax疫苗

▲▼宜蘭＋451，41家醫療院所今起打Novavax疫苗。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭＋451，41家醫療院所今起打Novavax疫苗。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(11)日宣布宜蘭縣新增451確診個案。林姿妙縣長表示，目前已接獲中央配送6000劑Novavax疫苗，今(11)日起即可施打，提醒未完整施打疫苗的民眾前往接種；另外，林姿妙也呼籲，民眾如有呼吸道症狀或感染疑慮，務必儘快篩檢，才能避免疫情擴散。

▲▼宜蘭＋451，41家醫療院所今起打Novavax疫苗。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭衛生局表示，目前已接獲中央配送6000劑Novavax疫苗，縣內41家合約醫療院所開放預約，今(11)日起即可施打，建議18歲以上的民眾，如先前曾接種其他疫苗，施打後有嚴重副作用或不良反應，可考慮接種Novavax疫苗。

另，根據確診者統計資料，截至昨(10)日止，宜蘭縣確診輕症個案為79596人、中症個案為365人、重症個案為128人，分別占確診總數的99.26%、0.38%及0.16%。其中，80歲以上的中重症個案有260人，佔中、重症個案總數52.7%；死亡個案有162人，80歲以上有111人，佔確診死亡總數68.5%。至於確診後3日內死亡的個案有68人，80歲以上有48人，佔確診3日內死亡總數70.6%；而確診後3日內死亡的個案中，有81.5%為慢性疾病患者。

校園疫情方面，今日新增確診學生45人、教職員工11人，累計共11136位學生及1263位教職員確診。宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.3%，第二劑涵蓋率為81.8%，第三劑涵蓋率達69.2%。衛生局表示，7月16日(周六)有第18、19波快打站提供服務，請符合資格的民眾儘速前往接種。

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