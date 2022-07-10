宜蘭+726　41家醫療院所開放預約Novavax疫苗

▲宜縣府請家長務必撥空帶家中寶貝，到第18波快打站或合約醫療院所打疫苗，提升保護力。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭10日新增726名確診個案，也不幸增加1名死亡個案；目前宜蘭累計80281確診，162位不幸往生。而41家醫療院所已開放預約Novavax疫苗，宜蘭縣長林姿妙再次提醒大家，國內疫情雖然趨緩，民眾聚會、聚餐、旅遊等活動仍應落實「戴口罩、勤洗手、打疫苗」，以維護自己與他人健康。

宜蘭衛生局表示，已於7月8日接獲中央配送6000劑Novavax疫苗，目前41家縣內合約醫療院所已開放預約（宜蘭市13家、羅東鎮18家、礁溪鄉3家、五結鄉2家、蘇澳鎮、壯圍鄉、冬山鄉、三星鄉及大同鄉各1家）。18歲以上的民眾，如果之前曾接種過其他疫苗，但施打後有嚴重副作用或不良反應，建議可選擇Novavax疫苗。

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另外，趁著學童放暑假期間，請家長務必撥空帶您家中的寶貝到第18波快打站或合約醫療院所施打疫苗，以提升保護力。（詳細服務內容、疫苗種類及時段，可至宜蘭縣政府衛生局首頁（網址為https://www.ilshb.gov.tw/）上之主題專區-嚴重特殊傳染性肺炎專區- covid-19疫苗區查詢，或直接在首頁上點選圖標（icon）區之「COVID-19疫苗－更多資訊請點我」進入查詢），請民眾儘快完整施打疫苗，一起提升群體保護力。

宜蘭10日新增1名確診後死亡個案，為60多歲男性，有慢性病病史，已施打過3劑疫苗。他於6月30日確診，因不敵病毒侵襲，經全力搶救後，不幸於7月6日病逝。而在校園疫情方面，新增確診學生數共44人、教職員工5人，目前累計共11061位學生及1246位教職員確診。